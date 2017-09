Bustamante estalla por el "acoso" mediático

"No sé qué me jode más, si el maltrato sistemático, injusto e incomprensible de cierta prensa con mi persona o que nadie, después de todos estos años y de cómo me he portado con la gente, tenga cojones a defenderme. Tratado, acosado y perseguido como un delincuente... ¡Bueno no, a ésos se les protege más! Dejarme vivir en paz!". Con esta inesperada dureza se despachó David Bustamante en las redes sociales contra el "acoso" mediático que asegura estar sufriendo tras su separación de Paula Echevarría. El cantante publicó el mensaje poco después de mostrar su indignación por el trato de los medios ante las cámaras de "¡Sálvame!".