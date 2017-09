Shakespeare, a la pequeña pantalla

Un joven William Shakespeare es el protagonista de "Will", la nueva serie que estrena TNT mañana y que remonta a los años de la juventud del dramaturgo. El debutante Laurie Davidson interpreta a un joven soñador que con el ansia por triunfar deja atrás a su mujer e hijos.

Lady Gaga pospone su gira europea

Lady Gaga pospuso la etapa europea de la gira "Joanne World Tour", que tenía que empezar el 21 de septiembre en Barcelona y acabar el 28 de octubre en Colonia (Alemania), por un dolor físico severo que le impide actuar. La gira se aplaza hasta principios de 2018 por recomendación de los médicos.

Polémico cartel

El anuncio que Netflix ha colocado en San Sebastián para promocionar "Fe de etarras", la nueva comedia de Borja Cobeaga, ha causado polémica en las redes sociales, donde algunas personas han pedido el boicot. En el cartel aparece el mensaje: "Yo soooy españooool, españoool, españoooool". Las últimas palabras aparecen tachadas con una línea roja. El presidente de Voces Contra el Terrorismo, José Alcaraz Martos, ha criticado este anuncio en su perfil de Twitter: "Seguro que si ETA hubiese asesinado a familias de los directivos de Netflix no produciría una parodia de sus asesinos. Otra burla". Cobeaga ha defendido que le resulta "extraño" el revuelo que ha causado el anuncio porque "la película no se ha estrenado y nadie la ha visto", y asegura que el tráiler no contiene "nada" que pueda herir sensibilidades.