Las discrepancias de Drexler con Hacienda

Jorge Drexler reveló que sufrió la misma "discrepancia" con Hacienda que Joaquín Sabina, un desencuentro que el cantautor uruguayo asegura que está "cerrado". "Fue por una inspección... o dos seguidas. Ha sido el mismo caso de Sabina, una discrepancia de pago de impuestos que antes les parecía bien; de golpe ese tipo de sociedades no las quieren más", dijo. Drexler se refiere al pago de 3 millones de euros que Hacienda exigió a su amigo y colega de profesión hace años, al empezar a considerar que las personas que constituyen sociedades para facturar como empresas lo hacen con el objetivo de evadir impuestos, cuando este procedimiento antes se consideraba correcto. Sabina defendió que su caso "no es como el de Juan Carlos Monedero", pues cuando se haya de gira él viaja con un equipo de "treinta y tantas personas" a su cargo, por los que hay que sufragar "hoteles, gastos y ensayos". "Creo en el Estado de Derecho y en el pago de impuestos y es algo que he intentado cumplir siempre con el máximo rigor y honestidad, pero hay criterios que se mueven y necesidades de recaudación que van cambiando", señaló Drexler ante una situación que en su momento consideró "injusta".