Banderas: "La situación en Cataluña parece de Berlanga, es como un animal extraño"

El actor y director Antonio Banderas compara la situación en Cataluña con una película de Luis García Berlanga. "Se ha convertido en algo extraño, es un animal extraño, difícil de observar", dijo el intérprete en declaraciones a los medios después de recoger el Premio Nacional de Cinematografía 2017, en el marco de la 65.ª edición del Festival de San Sebastián. En referencia al referéndum de Cataluña, Banderas cree que "votar, lógicamente, es uno de los grandes preceptos de la democracia", pero precisa que "no es el único". "El respeto a la ley y al Estado de derecho son muy importantes también, no sólo votar, porque alguien puede plantear votos ridículos, como eliminar a los que no son de nuestra raza", ha agregado.

"La democracia está formada por otras muchas ramas de ese árbol y tenemos que hacerlo entender porque si no vamos a terminar cazando moscas", ha dicho el actor.

Preguntado por el voto en Cataluña, Banderas ha comparado la situación con los "árbitros de fútbol". "¿Quién saca la tarjeta roja?, ¿la saca el árbitro o el tío que ha pegado la patada?", ha planteado.

En referencia a las palabras de su discurso sobre la palabra "nacional", Banderas ha reiterado que ha crecido en España durante la transición "de la que tanto se habla ahora", y consideró que "las cosas se hicieron muy bien" en aquel momento y "aquello terminó como una especie de obra de arte política en lo que fue la Constitución española".

"Naturalmente que pasan muchas cosas en el trayecto, pero hay que mirarlas en positivo. Yo también he tenido muchos obstáculos y he tratado de mirarlo en positivo en lugar de quedarme estancado", dijo.

El director de cine Carlos Saura confirmó ayer en el acto en el que el actor Antonio Banderas recogía su Premio Nacional de Cinematografía que la película sobre el pintor Pablo Picasso que llevan años intentando rodar tiene por fin luz verde en sus agendas.

Saura explicó que volverá a trabajar con Banderas en este proyecto largamente acariciado por ambos, que, al parecer ha conseguido limar las aristas que les impedían trabajar juntos.

"Lo hicimos en el pasado y queremos volver a hacerlo en el futuro", dijo Saura, a lo que Banderas contestó que el maestro es "su pasado, su presente y su futuro".

El actor, que prepara un proyecto biográfico sobre el pintor malagueño para National Geographic, señaló a los periodistas tras recoger su premio que la versión cinematográfica de Saura contendrá localizaciones malagueñas. "Málaga parece la niña tonta en la vida del pintor; qué lástima que el dictador se muriera dos años después de Picasso y no nos permitiera verle pasear por la Malagueta". Banderas dice que Saura quiere "hacer arte, no va a ser realista, será una película de estudio, muy cuidada", que contará con Vittorio Storaro.