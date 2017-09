Terminator se apodera de San Sebastián

Arnold Schwarzenegger trajo ayer al Festival de San Sebastián su alegato en defensa de los océanos en forma de documental, "The wonders of the sea", y aprovechó para sacar pecho por la apuesta medioambiental que hizo en su etapa como gobernador republicano en California (2003-2010).

"Si el Gobierno federal, republicanos y demócratas, Trump y toda la Casa Blanca fueran listos, copiarían exactamente lo que hicimos en California", ha declarado el protagonista de "Terminator" en la rueda de prensa hasta el momento más multitudinaria del 65º. Festival de San Sebastián.

Schwarzenegger ha recordado que, cuando aprobó como gobernador una serie de leyes para proteger el medio ambiente y limitar la emisión de gases de efecto invernadero en su región, todo el mundo decía que era "suicida" desde el punto de vista económico, pero diez años después, ha declarado, California crece al 5 %, el doble de la media nacional estadounidense. "The wonders of the sea" es un documental dirigido por Jean Michel Cousteau, hijo del mítico Jacques Cousteau, y Jean Jacques Mantello, en el que Schwarzenegger participa como productor y narrador. Se trata de un viaje en 3D que pretende mostrar la belleza y riqueza del mundo submarino y sus especies.

El actor, que a sus 70 años mantiene su cuerpo musculoso y su tono bronceado, ha demostrado conocer bien el trabajo de los periodistas hasta el punto de que se ha puesto a dirigir la rueda de prensa y a hacer preguntas a sus compañeros de mesa.

Preguntado por el auge de la ultraderecha en las elecciones de Alemania, Schwarzenegger ha declinado responder: "No me meto en temas políticos de otros países, porque diga lo que diga eso será el titular, y yo quiero que el titular sea que 'The wonders of the sea' es una fiesta visual y que todo el mundo debe verlo", ha declarado.