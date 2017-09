La cantante Chenoa está en boca de todos tras el lanzamiento de su libro el pasado 26 de septiembre, "Defectos imperfectos", convirtiéndose 24 horas de su después de su publicación en trending topic en Twitter. ¿El motivo? En sus páginas muestra su lado más intimo y personal y revela uno de los secretos que más han tenido en ascuas a sus miles de seguidores: cómo fue su ruptura con David Bisbal.





Pues aquí estamos con #defectosperfectos ni me lo creo.?? Ya me diréis q os parece amores...?? Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 1:11 PDT

Muy fuerte la ruptura de Chenoa y Bisbal. Cambió el móvil, la anunció sin avisar y le puso los cuernos. Cabrón. ??????#ChenoaDefectosPerfectos pic.twitter.com/60cF1byZz8 — Emilio Martínez (@em_martinez7) 26 de septiembre de 2017

El relato de los acontecimientos ha sorprendido tanto a los fans, que algunos seguidoresen las que se narra ese episodio de su vida. "Y empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad, que David siempre negó; los primeros reencuentros no tan apasionados; las discusiones por tonterías" [...] "Aquello me estaba consumiendo y yo estaba en Babia", señala la cantante, que a continuación desvela cómo descubrió el momento en el que puso fin a su relación. "Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie" [...] "Esas dos palabras se me clavaron en el pecho", escribe.Los usuariosen Twitter y se han quedo sorprendidos con el relato de la cantante. No cabe duda de qué su libro será un éxito de ventas.