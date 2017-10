Bustamante se muda a un ático de lujo por el que paga 2.500 euros de alquiler

Cada vez que le preguntan a la actriz asturiana Paula Echevarría sobre su ruptura hace ya cinco meses con David Bustamante su discurso es el mismo: "No lo tenemos claro". Sin embargo, parece que mientras ella no tiene nada claro y asegura que no pasa nada en su casa, él habría optado por una actitud muy diferente y la decisión de poner punto y final a su gran historia de amor.

Aunque parecía que era Paula Echevarría la que llevaba las riendas de la situación y la que decidía de la ruptura, lo cierto es que el cantante ha dado un paso en firme con el que podría acabar con esta incertidumbre. Tal y como informan desde "Corazón TVE", Bustamante se ha mudado a un apartamento en una lujosa urbanización de Pozuelo de Madrid, a sólo quince minutos en coche de Villafranca del Castillo, donde está el chalé en el que vive su hija Daniella con su madre, después de vivir con sus padres desde que abandonase la residencia familiar.

Una vez con Bustamante instalado en su nueva residencia, podría ser inminente que los abogados del cantante le trasladen a Paula Echevarría la petición de divorcio y se encargue de hacerlo público. Según un vídeo publicado por "¡Hola!", el cantante colaboró en las tareas de trasladar sus pertenencias a su nueva residencia, un ático de lujo de 120 metros cuadrados, dos dormitorios, con instalaciones domóticas y una piscina privada, y por el que pagaría 2.500 euros al mes.