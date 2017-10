Los acosos sexuales del productor Harvey Weinstein conmocionan a Hollywood

Una investigación llevada a cabo por el diario "The New York Times" ha revelado un historial de acosos sexuales presuntamente cometidos durante casi tres décadas por el productor de Hollywood Harvey Weinstein ("Sexo, mentiras y cintas de vídeo", "Pulp Fiction" y "El indomable Will Hunting", entre otras).

Según informa el diario, la investigación está sustentada en testimonios no revelados hasta la fecha y entrevistas con trabajadores de la industria cinematográfica, así como grabaciones legales, e-mails y documentos internos de las productoras en las que ha trabajado, Miramax y the Weinstein Company.

Así, asegura que Weinstein alcanzó "al menos" ocho acuerdos extrajudiciales con mujeres, según los testimonios de dos empleados de la compañía que han testificado de manera anónima. Las acusaciones van desde la década de los noventa hasta 2015.

"Soy consciente de que la manera en la que me he comportado con compañeros en el pasado ha causado mucho daño, y sinceramente pido perdón por ello. Aunque estoy tratando de mejorar, sé que me queda mucho camino por delante", indicó el productor en un comunicado remitido al periódico estadounidense. Asimismo, añadió que "está trabajando con terapeutas" y que tiene en mente pedir una excedencia para "abordar este tema".

Según relata, hace veinte años el productor invitó a la actriz Ashley Judd al hotel Peninsula Beverly Hills (California) a lo que la actriz pensó que sería una reunión de trabajo. Sin embargo, Judd fue dirigida a la habitación de Weinstein, quien, vestido con una bata, le propuso darle un masaje en el cuello y le dijo que si prefería podría observarle mientras se duchaba.

Algo parecido ocurrió en el mismo hotel pero en 2014, cuando el productor invitó a una exempleada de su compañía, Emily Nestor, y le dijo que si aceptaba sus propuestas sexuales, se encargaría de impulsar su carrera.

Otro de los testimonios expuestos por el rotativo relata que al año siguiente, de nuevo en el Hotel Península, Weinstein dio la orden a una de las empleadas de darle un masaje mientras estaba desnudo, algo que la dejó "llorando y muy angustiada", según informó una compañera de la mujer en la empresa, Lauren O'Connor. "Hay un ambiente tóxico para las mujeres en esta empresa", afirmó.

En cualquier caso, la abogada que asesora al productor, Lisa Bloom, señaló inicialmente en declaraciones que "él niega muchas de las acusaciones" por "falsas". Posteriormente, Bloom admitió que su cliente actuó de forma inapropiada, en una entrevista con la cadena ABC News. "Esto es un patrón que ha ido sucediendo durante más de treinta años. Es como una guía sobre acoso sexual", dijo George Stephanopoulos, presentador del programa "Good Morning America", de ABC News, en alusión a los hechos detallados por el diario. "Es asqueroso, sí", replicó Bloom. "Es ilegal", afirmó Stephanopoulos. "Sí. Sabes, estoy de acuerdo", concedió Bloom.

Weinstein, que habría llegado a acuerdos económicos con al menos ocho mujeres relacionadas con estas situaciones, incluida la actriz Rose McGowan, ha dejado su estampa en el cine gracias a películas como "Pulp Fiction", "Good Will Hunting", "Shakespeare in Love", "The English Patient" y "Chicago".