La capital de la moda italiana demostró que aunque todo esté inventado siempre se puede mejorar. Las grandes casas del diseño revisitaron sus clásicos para presentar su mejor versión. Así, Gucci presentó sus clásicas prendas de punto, con el rojo como color estrella, perfectas para los acontecimientos frente al mar. Y no faltaron los clásicos guiños al mundo infantil de Alessandro Michele, su director creativo, en prendas que ya se han convertido en objeto de deseo, y el homenaje a un amigo de la firma, Elton John, que confirma la inmortalidad de las lentejuelas y los brillos. Precisamente el brillo fue el protagonista del desfile de Versace. Subiendo de nuevo a las grandes top models de los 90 a la pasarela, Donatella Versace homenajeó a su hermano reinterpretando su famoso "print" de cadenas, sus prendas con hombreras y cinturas ajustadas y el pulso entre los colores empolvados y el binomio negro/oro. Como en Gucci, también Trussardi apuesta por el rojo como un aliado para el próximo verano, sobre todo si es con un trench de piel sobre conjuntos de cuadros. Las flores arrasan en la propuesta de Dolce & Gabanna, que tampoco olvidó su clásico homenaje a la sensualidad italiana; en Moschino, que también homenajeó al mundo infantil con los dulces "Little Ponys", y en Armani, que apuesta por la falda tulipán como la silueta para triunfar. Según Fendi y Tod's, la piel, las transparencias y los looks en blanco total son los ases en la manga del próximo verano.