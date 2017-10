Las curvas más guapas de Asturias

"La belleza no puede medirse en una talla de ropa". Bajo esta premisa desfilaron ayer quince mujeres por la pasarela en el certamen "Miss Curvy Asturias", que coronó a Andrea Rodríguez, de Lugo de Llanera, como la más bella. El desfile tenía como objetivo elegir a la representante de la región en el certamen nacional que se celebrará en Granada el próximo 17 de noviembre, pero también plantear una reivindicación social. "Las curvas son bellas, las mujeres curvys también nos cuidados, vamos a gimnasios, y queremos sentirnos guapas; no nos tienen que tapar", requirió Verónica García, promotora de esta primera edición del certamen en Asturias.

De entre las 31 candidatas presentadas a esta primera edición -ya tienen lista de espera para la próxima- sólo quince lograron desfilar ayer por la improvisada pasarela en el Llagar de Castiello, en Gijón. Los únicos requisitos para optar al título de la más guapa de Asturias con curvas eran tener entre 18 y 45 años, una estatura mínima de 1,60 metros y lucir una talla superior a la 42. Sonreír y disfrutar ante las cámaras, como así lo hicieron todas, se daba por supuesto.

Desfilaron en tres sesiones distintas pero igualmente aplaudidas por los asistentes. El primer pase fue con complementos como bolsos y collares; en el segundo lucieron ropa casual, es decir, informal, y en el último optaron por los vestidos de gala. En la elección de las telas contribuyó la promotora de la cita, Verónica García, de Vega Moda, que lleva años confeccionando prendas para mujeres con curvas. "El 70 por ciento de las mujeres lleva más de una talla 44 y, afortunadamente, cada vez hay más tiendas con tallas grandes, pero en Asturias soy yo la única diseñadora", destacó.

Junto a Verónica García llegó desde Granada Eva Burgos, la delegada nacional de "Miss Curvy", para dar fe de la elección de la representante asturiana. Se le ocurrió esta idea hace dos años tras pasar por un programa de televisión para personas con talla XL. Allí se percató de la necesidad de normalizar las curvas e impulsó este certamen de belleza, convirtiéndose en una pionera y abandera del fenómeno "curvy". "Nos está costando mucho lograrlo porque nos ayudan poco, pero cada vez somos más influyentes; luchamos por la diversidad de tallas", apuntó Eva Burgos.

Esa impresión la comparte con Verónica García, que ayer presentó la gala y disfrutó sobre el escenario. Llegar hasta allí no fue fácil. "Traer el certamen me ha costado mucho, fui puerta a puerta por las tiendas para pedir colaboración y así poder vestir a las chicas y en muchas me decían que no era viable un certamen para gordas", desvela Verónica García, que no se rindió y al final logró hacer realidad ese sueño. Ahora busca consolidarlo y traer a Asturias el título nacional.

Junto a Andrea Rodríguez Berredo, de 23 años y proclamada "Miss Curvy Asturias", fueron elegidas Covadonga Vázquez, de Mieres, y Sira Prat, de Gijón, como primera y segunda dama, respectivamente. Tania Rodríguez, de Candás, se alzó con el de "Miss Simpatía"; Laura Fernández Peña, de Lugones, con el de "Miss Fotogenia", y la avilesina Ariana Saavedra, con el de "Miss Curvy Redes Sociales".