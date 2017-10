David Bustamante se echa novia: cambia a Paula Echevarría por Ares Teixidó

Ha pasado lo que tenía que pasar después de marear tanto la perdiz sobre si están o no dispuestos a firmar el divorcio, si van o no a volver juntos... A David Bustamante se le ha cruzado de nuevo el amor en su camino, y no precisamente el de Paula Echevarría. El cantante corteja con Ares Teixidó, una presentadora de televisión catalana célebre por haber pasado por "GH VIP". Lo desvela en portada "Lecturas", una revista que no descuida a Echevarría, quien hace también declaraciones: "Mi cabeza aún no está separada de David". Pues parece ser que no le quedará más remedio a la asturiana que "separarla", porque Ares Teixidó tiene hasta las llaves del nuevo ático de Bustamante y "Lecturas" asegura que viven allí juntos. Estos días ha sido el cumpleaños de la primogénita de Rociíto. Rocío Flores ha cumplido años, pero no todo lo que feliz que quisiera.

Feliz como una perdiz está Carmen Martínez-Bordíu, que se ha echado un novio mucho más joven y, además, muy, pero que muy guapo. Es de Australia, se llama Timothy y le ha "ayudado" en un momento que ella lo pasaba "muy mal", explica en "¡Hola". La nieta de Franco ha sido pillada paseando con el chico por Madrid y, por si acaso, ella ya ha dado cuenta del noviazgo a su hijo y a su madre, no fueran a poner el grito en el cielo. Parece ser que todo lo contrario: "Lo han asimilado con naturalidad". La revista dedica la mayor parte de su portada a la boda de Sibi Montes y Álvaro Sanchís, hermana y cuñado de Lourdes Montes, ésta esposa de Fran Rivera. "¡Hola!" da todos los detalles del enlace sevillano: trajes, menús, luna de miel, invitados, música...

La cuñada de Lourdes y Fran, Eva González, aparece en "Semana", que analiza las claves de su éxito a punto de tener su primer hijo. La guapa Eva les resta algo de protagonismo a Sibi y Álvaro, aunque también han logrado colar su boda en la portada, donde aparece además Toñi Moreno con una entrevista en la que explica que su "asignatura pendiente" es ser madre.

Dos exclusiva para "Diez Minutos" esta semana. Una, la de la mansión que Pilar Rubio y Sergio Ramos se han comprado, de más de 4 millones de euros. Otra: el noviazgo de Marta González, periodista, y Antonio Velázquez, actor. De cena por Madrid "muy acaramelados", acabaron la noche en casa de la primera. Es la "sorpresa del otoño". Quizás una, pero habrá unas cuantas más en el mundo del cuore.