El Festival de Cine de Gijón mantiene "AnimaFICX" y recupera la sección "Esbilla"

El nuevo director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, ha optado finalmente por mantener "AnimaFICX", sección dedicada a las películas de animación y una de las aportaciones de los anteriores responsables del mayor certamen cinematográfico asturiano y uno de los cinco grandes españoles.

La dirección del FICX considera que esta sección se ha convertido en "una de las favoritas del público gijonés". Para la quincuagésima quinta edición, que se celebrará del 15 al 25 de noviembre próximos, se ofrecerá una selección de obras internacionales, de las que cinco se proyectarán por primera vez en España.

Algunos títulos compartirán programación con secciones como "Enfants Terribles". Es el caso de "Rabbit School: Guardians of the Golden Egg", "Zombillenium" o los "Cuentos en verso para niños perversos", según la adaptación de las narraciones de Roald Dahl. En la selección de "AnimaFICX" hay títulos como "Loving Vincent", "Have a Nice Day", "Tehran Taboo" o "Lu Over the Wall". También se pasarán cortometrajes de autores tan queridos en Gijón como Bill Plympton. Conocido como "el rey de la animación indie", estuvo en en el FICX hace tres años. El festival le dedicó un ciclo.

Castaño ha decidido recuperar, además, la anterior denominación de "Esbilla" , en asturiano, para una sección en la que el público podrá ver una selección de importantes títulos del circuito internacional. Habrá también piezas curiosas, como "El equipo de mi barrio". Es un documental que Rafa de los Arcos dedica al Unión Club Ceares. Los responsables del FICX han seleccionado once títulos para la sección "Llendes".