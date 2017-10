Woody Allen teme una caza de brujas

Woody Allen se ha pronunciado sobre el escándalo en el que está inmerso su amigo personal, y productor de varios de sus filmes, Harvey Weinstein, acusado de abusar sexualmente de forma sistemática de actrices y asistentes durante décadas. Allen se ha mostrado triste por lo ocurrido y también ha mostrado su preocupación ante el hecho de que este caso pueda desatar "una caza de brujas en Hollywood". "Trágico para las pobres mujeres y triste para Harvey porque su vida está hecha un desastre. No hay ganadores en esto", señaló Allen en una entrevista. Horas después, y ante el revuelo que hubo en las redes sociales, Allen matizó estas palabras y se ha mostrado más contundente a la hora de condenar el comportamiento abusivo de Weinstein: "Cuando dije que me sentía triste por Harvey Weinstein, pensé que estaba claro que quería decir porque él es un hombre triste y enfermo. Me sorprendió que se haya entendido de forma diferente".