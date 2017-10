José Andrés, solidario

Muere el cantante Gord Downie

El cantante canadiense, vocalista del grupo "The Tragically Hip", murió a los 53 años de edad debido a un tumor en el cerebro que le fue diagnosticado en 2016. Desde entonces Downie y The Tragically Hip aceleraron su trabajo, tanto musical como socialmente.

La organización sin fines de lucro "World Central Kitchen", del cocinero asturiano afincado en Washington José Andrés, reveló que ha alimentado en las tres semanas que lleva en Puerto Rico a un millón de personas afectadas por el huracán María. El chef ha estado trabajando para establecer una serie de cocinas volantes en toda la isla, con el centro de operaciones en el coliseo de San Juan.

Google juega al Go

Una nueva versión del programa de inteligencia artificial AlphaGo, creado por Google, es capaz de aprender a usar el clásico juego de estrategia Go sin intervención humana. El nuevo algoritmo, bautizado como AlphaGo Zero, ha derrotado por 100 partidas a cero a su predecesor, que logró el reconocimiento mundial al ganar en 2016 al surcoreano Lee Sedol, campeón del mundo de Go en 18 ocasiones.