Metrópoli tiene opciones de ir a Madrid y Valencia sin abandonar Gijón

"Un festival diferente pero sin perder la esencia de Metrópoli". Es lo que anuncia el promotor Marino González para el estreno de la edición invernal de Metrópoli, que, según adelantó ayer, se desarrollará del 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Además, González aseguró que planean "una expansión" del gran festival de ocio veraniego a Valencia y Madrid "para los años 2018 y 2019".

Aunque su "objetivo" sea llevar Metrópoli a esas dos ciudades, Marino González quiso dejar claro que "nunca vamos a dejar Gijón a no ser que suceda una hecatombe, es nuestra ciudad". Es más, aseguró que "replicar" el evento en Madrid y Valencia se haría "sin que entorpezca ni haga competencia a Gijón". Respecto al estreno a finales de este año de la "Metrópoli Winter Edition", González no quiso detallar más allá de que no será en el recinto ferial, como es el caso del gran evento veraniego. "Que nadie se espere ver un festival como el Metrópoli veraniego, encerrado en un solo recinto. Va a ser un festival urbano, vamos a invadir un poco la ciudad".