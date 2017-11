"El Estado está mostrando su cara más represiva y siniestra"

Si hay un artista sin pelos en la lengua es Nacho Vegas (Gijón, 1974). Tanto con las letras de sus canciones como con sus opiniones públicas, sus mensajes a través de sus perfiles en las redes sociales e, incluso, sus relaciones personales (se le relaciona con la diputada del Partido Popular Andrea Levy), el cantante demuestra que nadie le va a tapar la boca ni hacerle tambalear. Ni siquiera las críticas. "Se publican muchas cosas absurdas. Yo intento tomármelo con sentido del humo y no darle importancia para que no me distraiga, aunque hay cosas que me disgustan un poco más que otras", asegura. Es sportinguista reconocido, pero no antioviedista. Es de izquierdas, "pero de la que lucha contra el sistema político hegemónico que desde hace décadas nos está inculcando valores individualistas y consumistas para separarnos". Y, por encima de todo, es músico. "Ha sido mi tabla de salvación muchas veces", afirma. Vegas actúa en Gijón el próximo jueves, junto a "León Benavente", dentro del ciclo "Cómplices de Mahou".

- Su próximo concierto es un cara a cara con "León Benavente", el grupo que han formado los músicos de su banda habitual.

-Es un concierto muy especial para nosotros. Llevamos muchos años trabajando juntos y, además, somos muy amigos. Aunque forman parte de mi banda, "León Benavente" ha conseguido en estos tres años una repercusión y una acogida espectaculares. Tienen el éxito que se merecen porque son de las mejores bandas del Estado. Yo les he seguido la pista muy de cerca, pero nunca nos hemos encontrado de esta forma. Será un descubrimiento común. Yo haré un formato acústico para que no seamos los mismos siempre en el escenario y habrá una sorpresa final. Ahí lo dejo.

- Una cita especial y encima en casa, ¿qué más se puede pedir?

-Es muy bonito que sea en Gijón. Además, va a ser mi último concierto hasta que salga el nuevo disco, que será en mayo.

- ¿Qué nos puede adelantar? ¿Habrá referencias a la crisis catalana?

-Estoy maquetando aún las canciones. Es un disco largo y todavía no sé lo que tienen en común ni de lo que están hablando exactamente. Cuando están tan cerca de algo es difícil valorarlo, hay que verlo con distancia. No sé muy bien cómo afectará esta situación tan dramática a mis canciones, pero supongo que se colará. Aunque no es un disco marcadamente político.

- Define la situación de Cataluña como dramática?

-Tengo sentimientos complejos. Siento bastante vergüenza, temor. El Estado está haciendo uso de sus armas más represivas, mostrando su cara más siniestra. Aunque desde el año 1978 hemos estado viendo esta violencia por parte del Estado a todo lo que puede cuestionar el sistema hegemónico político. Siento una profunda solidaridad con los catalanes porque han vulnerando sus derechos, les han prohibido algo tan democrático como votar. Y me da pena la catalanofobia que se respira en el ambiente. Se está alienando a la gente con una idea de Estado que no es democrática, que es represora y que pinta fea. Sólo espero que haya movimiento civil y que eso provoque un cambio.

- ¿La solución está en la calle?

-La calle es fundamental. Siempre que se quiera entablar una lucha contra un sistema o un gobierno hostil, la calle tiene que ponerse en pie, iniciar un movimiento social. La gente es la que tiene que decidir, no las empresas ni los políticos.

- ¿Ve posible que esto ocurra?

-El 1 de octubre estuve en la manifestación de Madrid y tuve muy buenas sensaciones, vi algo muy bonito. Me recordó a lo que surgió con el 15-M. Eso me da esperanza, porque vivimos en un sistema político que desde hace décadas está inculcado valores individualistas y consumistas que inciden más en lo que nos diferencia que en lo que tenemos en común. Y revertir esa situación es difícil. Hay que buscar que la cultura, los poderes y la política incidan más en valores.

- ¿La música actual lo hace?

-La música es un arma muy poderosa. La gente sigue cantando en los momentos más dramáticos. Las guerras, por ejemplo, todas están documentadas a través de las canciones populares de la época. La música permite ver las cosas con cierta distancia, con una perspectiva mucho más ancha. Cuando cantamos las cosas se ven de una manera más completa y, en los momentos más críticos, de urgencia social como este que estamos viviendo, la música es más interesante.

- ¿Un artista debe posicionarse?

-Va en el oficio, porque hacer canciones implica que te posicionas de alguna manera. La realidad es la materia prima que uso para mis canciones, y eso ya me obliga a estar posicionado, si no para mí son canciones planas. Habrá gente a la que le guste y otra a a la que no. Hasta cuando uno dice que es apolítico, también se está posicionando. A la derecha lo que le interesa es una cultura despolitizada, que no hable de problemas.

- Le han criticado mucho por su compromiso político, al ir en las listas de Podemos.

-Sí, y decían que eso afectaría a mi trabajo y limitaría mi público. Pero yo encuentro en mis conciertos a gente muy diferente, que no opina lo mismo que yo. Porque al final lo que importa es que la música es lo que nos une. Que yo soy una persona con opinión e ideología, pero por encima de todo soy músico.

- ¿Lo ven igual sus compañeros de profesión?

-Noto cierto pudor en los músicos a posicionarse y no sé por qué. Luego no tienen pudor a hablar de cosas muy íntimas en las canciones, como las relaciones personales, pero sí para lo que afecta a lo público, a lo colectivo. Pero también veo a compañeros de generación con conciencia crítica. En la mayoría de las bandas se ha colado todo lo que está pasando.

- Tituló su libro como "Reanudación de las hostilidades". ¿Cuál es su mayor hostilidad ahora mismo?

-La que se percibe en general. A veces me dicen que hablo mucho de política, me piden que hable de cosas íntimas. Pero el sistema político en el que vivimos afecta a las relaciones personales y es muy hostil con las cosas bonitas. No es lo mismo quererse en una situación privilegiada que en una crisis. Hay una hostilidad brutal de este sistema a las cosas bonitas, como es por ejemplo el amor.

- Siempre se ha hablado de sus relaciones personales, a pesar de que usted no lo haga.

-No hago caso a lo que se publica al respecto.

- De lo que sí ha hablado es de las drogas. ¿Qué lecciones aprendió de esa etapa?

-Ahora que lo veo con más distancia, comprendo que fueron determinantes en una parte de mi vida. Cuando haces mal uso o abusas de ellas, las drogas afectan a tu trabajo y a tu vida personal. Pero por suerte siempre tuve gente alrededor que me ayudó a centrarme. Las drogas estuvieron demasiado presentes en mi vida, pero la música me ayudó a no joderlo todo.

- Si volviera a atrás, ¿cambiaría algo?

-Cambiaría mucho. He cometido muchos errores de los que me arrepiento. Pero las hostias también te hacen aprender. Lo malo es cuando eso le afecta a otra persona.

- Es sportinguista, ¿antioviedista?

-No. Todos somos asturianos y esas rivalidades ocurren sólo en el fútbol. Y a veces de manera lamentable. Fui socio del Sporting de guaje, y en ese momento, por la educación futbolística que tenía, gritaba "puta Oviedo, puta capital". Pero me lo he ido quitando. Me encantaría que los dos equipos estuvieran en Primera y ver el derbi. Y, claro, que el Sporting machacara al Oviedo.