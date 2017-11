La voz que susurra a Dios en Twitter

Hace siete años, Gustavo Entrala regresaba a Madrid en coche con un amigo cuando, algo achispado, recibió una llamada en mitad de la noche. La voz al otro lado se identificó como Federico Lombardi, secretario del Papa. Creyó que se trataba de una broma. Algún amigo que sabía que cinco meses antes, el 12 de marzo de 2009, había escrito una carta al Vaticano ofreciendo sus servicios para mejorar la comunicación en internet de la Iglesia. Sólo al recordar que ninguno de sus colegas habla italiano, entendió que la mano derecha del Papa le requería en Roma en un plazo de dos semanas para estudiar su propuesta. Debió de gustarles, porque dos años después se convirtió en el responsable de que Benedicto XVI abriera @Pontifex, la cuenta papal en Twitter.

El experto en redes sociales Gustavo Entrala explicó ayer en el Palacio de Congresos de Oviedo cómo pasó de asesorar a JB, Madonna o los "Mojinos Escozíos" a convencer al jefe del Estado del Vaticano para registrarse en Twitter. "Yo estaba un domingo en casa tirado en mi sofá, mirando la vida de los demás en Facebook, cuando me pasaron unas declaraciones del Papa Benedicto XVI lamentando que no eran capaces de adaptarse a los nuevos entornos".

De educación católica, el granadino no tardó en ver la oportunidad. "Mi sueño era trabajar para el Papa, así que lo intenté. Mandé una carta al Vaticano, remitida a Federico Lombardi. Cinco meses después me llamaron para que fuera a Roma", dijo rememorando la paradoja de que el Pontífice se zambullera en las redes sociales con el anacronismo de una carta.

No era un contexto sencillo. Casi por las mismas fechas de su primer viaje a Roma, el "New York Times" publicó un informe que señalaba directamente al cardenal Joseph Ratzinger como encubridor de abusos sexuales a menores. Más tarde, el 20 de mayo de 2009, la comisión Ryan en Irlanda se cristalizó en dos mil testimonios de víctimas de ataques pedófilos perpetrados por sacerdotes.

"En 2010 la Iglesia estaba arrinconada por los casos de corrupción y pedofilia. La autoridad eclesiástica experimentaba una crisis de imagen", relató. "Pero eran situaciones ajenas al mensaje católico, porque ser cristiano tiene mucho potencial", añadió. El primer objetivo fue mejorar la web de noticias del Vaticano. "Era un portal antiguo e hicimos una tormenta de ideas. Convencer a Lombardi fue una ardua tarea, porque no quería colocar a obispos y cardenales en la misma mesa, saltándose la jerarquía". Con el trabajo ya realizado, el investigador recupera una anécdota curiosa: "Con el portal operativo, el secretario del Papa me llamó muy alterado. Habíamos tenido un problema de seguridad y apareció un 'banner' de preservativos".

Terminado su trabajo, Entrala no se conformó y pasó a la ofensiva para convencer al Vaticano de dar el salto a Twitter. "Al principio, me pusieron muchos problemas, porque no querían meter al representante de la Iglesia en una compañía norteamericana. Tampoco querían hacer un acto público donde el Papa escribiera su primer tuit con un iPad, un producto de una empresa privada", resaltó. "Para convencerles les expuse el precedente de Pío XI, que fue el primero en usar la radio en 1931. Les hice ver que era el presente y que lograrían llegar a más públicos. Para solventar el problema de la manzana de Apple le pusimos una funda con los colores del Vaticano", recordó sobre la efeméride que se produjo el 12 de diciembre de 2012. Desde entonces, la percepción de la Iglesia ha cambiado y el Papa Francisco I es el líder con más seguidores en la red del pájaro azul. Y todo empezó con una carta escrita un domingo cualquiera.