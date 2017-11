Saúl Craviotto: "Si tengo que definir lo que siento es felicidad"

Saúl Craviotto, campeón olímpico y policía en Gijón (donde está casado y vive desde hace años), ha sido el ganador de "Master Chef Celebrity". Craviotto asombró a todo el mundo, incluido el chef Martín Berasategui, en la final, pero también lo hizo durante el resto del concurso. Ganó con un menú de platos en homenaje a sus dos tierras, Lérida y Asturias -pez rey con pan amb tomaquet; arcea con manzana y torto de maíz-, y un postre -con fruta de la pasión, albaricoque, helado de mango y chocolate- al que llamó homenaje a Brasil, porque allí hizo su primera gran competición y en Río de Janeiro ganó su última medalla. "Disfruté muchísimo con esa lucha, porque de verdad, de corazón, tanto Silvia como yo estábamos deseando que ambos hiciésemos un platazo increíble. Los dos queríamos hacer el mejor plato y que ganase el mejor", dijo el policía nacional y piragüista, que también recordó cómo fueron los primeros días: "Al principio, sobre todo la primera semana, pensé 'yo qué pinto aquí', con esa tropa de cómicos, actores y demás, y yo que vengo de un deporte minoritario que quizá no es tan conocido, pues sí que sentí que igual era el rarete".

Craviotto entró en las cocinas del programa pensando que sólo duraría unas semanas, pero su dedicación y esfuerzo le hicieron convencerse de que podía superar este reto y hacerse con el "oro". Con pasión, atrevimiento y mucho trabajo, se ha convertido en el segundo ganador de "Master Chef Celebrity". Policía nacional, piragüista olímpico y recientemente galardonado con el Premio Nacional del Deporte 2016, Craviotto proviene de familia de cocineros, aunque apenas tenía base cuando entró. Como reconoció, durante gran parte de su carrera deportiva ha estado concentrado en residencias universitarias, donde no tenía que preocuparse de cocinar. Aun así, el deporte le ha enseñado una lección muy valiosa: "La mejor manera de lograr las cosas es trabajando". Diez semanas le han bastado para replicar platos con estrella Michelin. En el último duelo disputó el título contra la humorista Silvia Abril ante el jurado y dos invitados de lujo: Martín Berasategui (ocho estrellas Michelin) y Quique Dacosta (dos). "Sé que tengo el trofeo en mis manos y no me lo acabo de creer. Si tengo que definir lo que siento es felicidad", dijo Craviotto tras levantar el trofeo, que compartió y celebró con su pequeña hija, su esposa, su hermana y con las celebridades que desfilaron por el plató de los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.