Los momentazos de "Operación Triunfo"

"City of the stars", la canción principal de la banda sonora de "La La Land", es en gran medida la causante de esta nueva fiebre por todo lo que tiene que ver con "Operación Triunfo". La interpretación de Alfred y Amaia al piano en la tercera gala les colocó el cartel de favoritos indiscutibles y fue el primer movimiento de una ola que amenaza con convertirse en tsunami, como ya ocurrió con el programa en 2001. La actuación, que ya acumula más de 2.5 millones de visualizaciones en Youtube, desencadenó un fenómeno fan que afectó a todos los concursantes y que ha hecho que las audiencias no dejen de subir a pesar del gran tropiezo que supuso la primera gala.

La espontaneidad de Amaia, que llegó a pedir ir al servicio en pleno directo, sus momentos al piano y su posible relación con Alfred (interpretación del tema "Escondidos" mediante) la convirtieron en un personaje televisivo que ha calado entre la audiencia.

Con la repercusión en las redes sociales y los medios, las cifras de visionados de los vídeos y las audiencia de las emisiones en directo no dejan de aumentar en Youtube, sobre todo entre los más jóvenes. Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Roi o Agoney empezaron a conquistar al público al margen de las valoraciones del jurado. Las clases de interpretación de "Los Javis" (Javier Calvo y Javier Ambrossi) en las que Nerea habló de sus problemas por haber sufrido "bullying" en el colegio o Marina contó con naturalidad su relación con un joven transexual hicieron ganar puntos a la cadena pública y muchos quisieron ver aires de renovación en pleno "prime time".

TVE empezó entonces a darse cuenta del filón que podía tener entre manos y los movimientos y anuncios no dejaron de llegar: una gala de Navidad con los concursantes del primer "Operación Triunfo", la elección del próximo representante de Eurovisión entre los concursantes, la creación de un tema para tratar de convertirlo en un himno como lo fue en su día "Mi música es tu voz", una posible gira o salidas de la academia para firmar discos, con miles de personas haciendo cola, han sido algunas de las últimas novedades. Por lo que parece, que los concursantes hayan vuelto a ser los protagonistas del programa, con el jurado y los profesores en un segundo plano, ha sido uno de los mayores éxitos de este nuevo renacer del formato. ¿Volverá a repetirse el mismo éxito 16 años después?