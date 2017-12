Guerra de portadas entre los dos clanes rosas más poderosos de España

Dos de los principales clanes del mundo rosa en España, el Preysler y el Pantoja, no dejan de sorprender a sus seguidores, quizás por eso siguen en el candelero un año sí y otro también. "¡Hola!" y "Lecturas" son sus cabeceras de referencia en esta ocasión en el quiosco: en la primera la hija pequeña de Isabel Preysler sigue de protagonista, dos semanas después, con su boda caribeña; en la segunda revista, contraataca Chabelita Pantoja con un posado en el que saca a pasear su artillería pesada y es toda una declaración de intenciones, pues presenta a su hijo junto al padre de éste, Alberto Isla, con el que ha vuelto tres años después (justo los que tiene el pequeño) y todos posan con parafernalia festiva (maquillaje, vestido, complementos) junto al árbol de Navidad.

La sorpresa por parte de los Preysler no llega con los nuevos detalles que desvela "¡Hola!" de la boda de Boyer y Fernando Verdasco, sino con que la familia ha aumentado y de manera repentina a cuenta de Enrique Iglesias, quien acaba de ser padre de mellizos con su pareja, Anna Kournikova. Han engañado a medio planeta y la extenista ha conseguido culminar la gestación y el parto sin haberse filtrado su embarazo a la prensa. No es poco poco teniendo en cuenta el acoso mediático que sufre el cantante y la familia donde éste se ha criado, con su madre convertida en la reina de las exclusivas en España. Misterio desvelado, recalca la revista: la inminente llegada de sus hijos hizo que Enrique no fuera al Caribe a la boda de su hermana pequeña lejos de cualquier enfrentamiento familiar. En medio de la invasión Preysler, la portada de "¡Hola!" reserva hueco para anunciar que hay fotos (en el interior) del encuentro de Cayetano Rivera y su hija Lucía.

"Lecturas" se ocupa de dos familias más en portada, aparte de la de Chabelita: la de Isabel Gemio, que presentó orgullosa a sus dos hijos en público al recoger el premio Ondas; y la de la televisión, pues la revista se coló en la fiesta navideña que reunió a conocidos rostros de la pequeña pantalla.

Si se atiende a la portada de "Semana", éstas parece que no serán unas fiestas navideñas muy alegres para Rociíto Carrasco. La hija de Rocío Jurado, enfrentada a sus hijos, hermanos y exmarido, no pasa por buen momento. La revista asegura que la jueza la considera una "víctima" en todos los líos judiciales que tiene y que "está al límite". Mariló Montero se ha unido al grupo de famosas que ha reconocido ser víctima de acoso machista. En su caso, sin desvelar el nombre tampoco, asegura que denunció a un director por discriminación.

La familia de Isabel Gemio, que también aparece en la portada de "Semana", hace triplete al saltar además a la de "Diez minutos". Es en ésta donde se cuela también la Navidad a cuenta de Paz Padilla, que fue a recibir a su hija (de vuelta por vacaciones, ya que estudia en Inglaterra) vestida de Mamá Noel. Sin embargo, el foco de atención se centra en el culebrón del periodista Gustavo González y María Lapiedra. A saber: el paparazzi ha puesto fin a 30 años de matrimonio al destaparse que lleva 8 de relación clandestina con la modelo, quien lo ha contado todo con pelos y señales en la televisión, lo que provocó que su marido abandonase automáticamente la casa donde vivían con las dos hijas de ella. No es un cuento y menos de Navidad.