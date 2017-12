162 candidaturas a los premios "Oh!"

La Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias (ACPTA) y ForoEscena han recibido 162 candidaturas en la novena convocatoria de los Premios "Oh!" de las Artes Escénicas de Asturias. Los "Oh!" son los galardones que reconocen anualmente el talento de los profesionales de los escenarios asturianos. Esta edición es la primera en la que ambas asociaciones colaboran en la organización de estos galardones. Diecinueve espectáculos de dieciséis compañías profesionales asturianas aspiran al menos a una de las once categorías que componen los premios.