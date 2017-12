Bono tuvo una experiencia cercana a la muerte

El cantante Bono, de U2, tuvo una experiencia cercana a la muerte, un incidente que la banda irlandesa empleó como motivo de inspiración para su reciente álbum "Songs of Experience", según reveló en una larga entrevista concedida a la revista Rolling Stone. El vocalista, que evitó dar grandes detalles sobre lo sucedido, se refirió a su experiencia como "un evento de extinción". "La gente tiene estos eventos de extinción en sus vidas. Podría ser psicológico o podría ser físico. Y, sí, fue físico para mí, pero me he ahorrado todo ese culebrón", indicó Bono. El cantante admitió que a lo largo de su vida ha recibido "señales de advertencia" que le han hecho darse cuenta de que no es "un tanque".