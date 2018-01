Osinaga, el infiel más fiel de la historia del teatro

No deja de tener su ironía que "Sé infiel y no mires con quién", la comedia de mayor éxito de la historia del teatro en España y tal vez del mundo, tenga como protagonista al actor más fiel que jamás haya pisado un escenario.

Es un hecho excepcional, pero es que Pedro Osinaga era un navarro, en el buen sentido de la palabra navarro, también excepcional. Artista de amplio espectro, vocacional ejemplar que tanto ayuda, incansable y con la suerte de gozar de una excepcional salud, Pedro se encontraba en el escenario como Pedro por su casa. Por eso se pasó tres cuatros de sus 81 años de vida entre cajas y bambalinas. Y hacer durante catorce años seguidos el mismo papel de un decorador de interiores que se hacía pasar por mariquita loca, loca para ligar a todas las mujeres de la casa no sólo no lo volvió chiflado sino que le dio un equilibrio vital y profesional envidiables. Aparte de sus ganancias excepcionales, puesto que fue muy bien pagado por tan insólito esfuerzo.

Otra excepcionalidad de esta increíble historia es que estuvo a punto de no ocurrir. Y en dos ocasiones. La comedia, o vodevil como se dice y decía más entonces, estaba siendo un hit enorme en Europa. Pero era complicada de montaje, con nueve actores y cuatro protagonistas. Parada en un cajón durante casi dos años, los productores nos dieron a Jaime Azpilicueta y a mí la oportunidad de hacer la versión española sin creer demasiado en el proyecto. Pero al encontrar un prometedor reparto la suerte empezó a cambiar.

Primera dificultad: el título. Era el año 70. Franquismo tardío. No pasaba censura. Por mucho que nos dé la risa, así eran esos funcionarios vestidos de luto. Una progresiva apertura de mano ante la enfermedad del dictador les hizo rectificar. Pienso que el título que se nos ocurrió a mí y a Azpilicueta fue en parte un buen culpable de lo que sucedió después.

Segunda dificultad: Pedro Osinaga. El navarro cabezota decidió aceptar el papel y todos tan contentos. Era uno de los galanes de moda por su buena pinta y una extraña comicidad provocada por su manera especial de hablar. Eso que se llama vis cómica. Pero se le metió en la cabeza la terrible idea de hacer el personaje de la loca sin ninguna pluma, por lo cual lo que habíamos escrito no tenía ningún sentido. Los otros ocho actores nos miraban aterrados.

Habíamos tenido una enorme suerte con el reparto. Los otros tres protagonistas eran nada menos que el gran Pepe Sacristán, despegando ya hacia la cima. La bella Licia Calderón, primera vedette de Celia Gámez durante tiempos y ya reciclada en la comedia. Y como guinda, Julia Caba Alba, la tía de Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, y toda una gloria de aquellos legendarios secundarios del cine español. La tragicomedia estaba servida.

No sé muy bien por qué me vi metido, como contaba Lope de Vega por culpa de "Violante" en su genial soneto, en "semejante aprieto". Un café con Pedro y su mujer para explicarles el problema y un mensaje de los productores. O mariquita o nada.

Esto también puede parecer ahora surrealista. Pero en aquella época que un actor hiciera mariconadas en un escenario no sólo le aterraba sino que creía que le podría marcar de por vida.

Sin embargo, vi en seguida que Tommy -la encantadora mujer de Pedro, a la que él llamaba Tomasa- se ponía de mi lado. Y el surrealismo consistía en que era ella, con mi idea y argumentos, la que más le presionaba para que hiciera de mariquita. Seguro que ella se había olido el éxito de las plumas de su Pedro, tan serio y macho en la vida real. Pero, curiosamente, sin ningún sentido del humor? fuera del escenario.

Tercer problema: se fue Sacristán. La obra fue un bombazo desde el día de su glorioso estreno de una calurosa noche de agosto. Y tal como predijimos, Osinaga se robó la función. Era tanto el éxito, que aparecieron los censores texto en mano, se sentaron en un palco del Maravillas para ver si éramos fieles a lo autorizado. Por supuesto, no hubo nada salvo respeto por los problemas que acarreaba. Así se sufría en la censura franquista.

Pero Sacristán era otro elemento clave del mecanismo de esta obra maestra del vodevil. Se nos fue para hacer una película y sucedieron dos desgracias. La mala elección de los productores de su sustituto y la peligrosa falta de complicidad entre Pedro y el nuevo. Decayeron las risas, por lo tanto la taquilla y hubo amenaza de cierre. Yo andaba por entonces muy viajado por los teatros del mundo. Y conocí a muchos agentes y productores. Sabía sus fórmulas de trabajo. Y había una infalible para las estrellas. Sueldo fijo y un porcentaje de taquilla. Era el último cartucho para aplicar con Pedro. Se expulsaba al sustituto, actor afín y a su servicio, y un buen porcentaje. Pedro también sería responsable del mantenimiento de la parte artística y director de hecho. Y la suerte le volvió a sonreír con dos facetas. Volvieron las risas, empezaron de nuevo los llenos y en lo económico a Pedro se le apareció la Virgen. Como no se había hecho nunca un contrato de esas características, al firmarlo se cometió un grave error. El porcentaje a repartir entre productores y Pedro era sobre el bruto de taquilla y no sobre el neto, que era y es lo sensato y habitual. Osinaga nunca permitió el cambio y eso le hizo millonario. Dinero bien ganado y pagado, dada esa dedicación casi de por vida a esa locura de vivir en y para el teatro.

Doce funciones a la semana. Porque ya no fueron esos 14 años consecutivos de llenar teatros. Es que en aquellos tiempos eran 12 las funciones que se hacían a la semana. O sea, un día de descanso, y en el teatro desde las seis de la tarde para hacer funciones a las siete y a las once. Ahora en el mundo entero son ocho las funciones semanales. En España, entre seis y ocho. Las diferencias son notables. Por eso sería difícil calcular cuántas representaciones habrá hecho el gran Osinaga en ese tarde-noche de su vida. ¿Tal vez 15.000? Tendré que preguntar en la SGAE a ver si me hacen el recuento.

Y que yo recuerde sin ningún contratiempo importante. Gozaba de una salud de hierro. Se cuidaba como un deportista. Era madridista hasta la médula, su gran pasión. Su vida no podía ser más estricta y metódica. Y que se sepa, jamás una nota discordante en su vida privada, tan expuesta con tantas giras de los cómicos en ese viaje a casi ninguna parte. Otro dato que me impresionaba de Pedro. Pese a esos millares de repeticiones del mariquita, apenas añadía morcillas. Fue siempre fiel al original. Y nunca le pesó la monotonía de hacer siempre lo mismo. Salía a escena con una sonrisa contagiosa y como él repetía al persignarse: "Hoy estreno".

Se nos fue un gran tipo. Y por supuesto no fue nunca "un hombre sin piedad".