La actriz Cate Blanchett será la presidenta del jurado del Festival de Cannes

La actriz Cate Blanchett será la presidenta del jurado en la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes que se celebrará del 8 al 19 de mayo de este año. La intérprete australiana toma así el testigo de Pedro Almodóvar que presidió el jurado en la pasada edición del certamen galo que premió con la Palma de Oro al filme sueco "The Square". "He estado en Cannes en muchas ocasiones a lo largo de los años; como actriz, productora, en el mercado, las galas nocturnas y en la sección oficial, pero nunca he estado allí solo por el mero placer de ver la cornucopia de películas que alberga este gran festival", afirma Blanchett en un comunicado en el que se muestra "honrada por el privilegio y la responsabilidad de presidir el jurado de este año".

La organización indicó estar están muy feliz de acoger a una artista única y singular cuyo talento y convicciones enriquecen las pantallas de cine y los escenarios de teatro.