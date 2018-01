"La forma del agua", favorita a los "Globos de Oro"

El thriller de ciencia ficción "La forma del agua", la nueva película de Guillermo del Toro, es la cinta que acumula más nominaciones en la 75.ª edición de los "Globos de Oro", que se celebrará hoy en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y estará conducida por el actor, presentador y cómico estadounidense Seth Meyers.

Esta película, ambientada en la guerra fría y protagonizada por Sally Hawkins, aspira a siete premios, seguida en número de candidaturas por "Los archivos del Pentágono", de Steven Spielberg, y "Tres anuncios a las afueras", de Martin McDonagh, que competirán en seis categorías, así como por "Lady bird", el debut en la dirección de largometrajes de Greta Gerwig, que opta a cuatro premios.

Al margen de estos galardones, varias actrices aprovecharán esta celebración para protestar contra los casos de abusos sexuales que han salido a la luz en los últimos meses y que han llamado especialmente la atención en el caso del productor Harvey Weinstein y del actor Kevin Spacey. Para ello, varias intérpretes vestirán de negro en la alfombra roja previa a la gala.

Por categorías, las cintas que competirán por el galardón a mejor drama son "Call me by your name", "Dunkerque", "Los archivos del Pentágono", "La forma del agua" y "Tres anuncios a las afueras"; mientras al galardón a mejor comedia o musical aspiran "The disaster artist", "Déjame salir", "El gran showman", "I, Tonya" y "Lady bird".

Los nominados a mejor director son Guillermo del Toro ("La forma del agua"), Martin McDonagh ("Tres anuncios a las afueras"), Christopher Nolan ("Dunkerque"), Ridley Scott ("Todo el dinero del mundo") y Steven Spielberg ("Los archivos del Pentágono").

En el apartado actoral, al premio al mejor actor de drama aspiran Timothée Chalamet ("Call me by your name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Tom Hanks ("Los archivos del Pentágono"), Gary Oldman ("El instante más oscuro") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

Por su parte, las intérpretes candidatas a mejor actriz de drama son Jessica Chastain ("Molly's Game"), Sally Hawkins ("La forma del agua"), Frances McDormand ("Tres anuncios a las afueras"), Meryl Streep ("Los archivos del Pentágono") y Michelle Williams ("Todo el dinero del mundo").

El sinfín de nominaciones prosigue con distintas categorías, léase mejor comedia o musical, animación y, al igual que en los "Oscar", a la mejor producción en lengua no inglesa.

Y efectivamente son los primeros premios potentes del año y donde se va a tomar el pulso al malestar en Hollywood tras los numerosos casos de acoso sexual.

Precisamente ayer se supo que otras cuatro mujeres han denunciado por abuso sexual al oscarizado director canadiense Paul Haggis, según una demanda civil presentada el viernes en Nueva York, evidencia de que el torrente de acusaciones por el "caso Weinstein" no ha terminado.

Esta citación judicial, transmitida a AFP por los abogados de los querellantes, llega tras una primera demanda presentada el pasado día 15 en la Corte Suprema de Nueva York por una publicista de cine, Haleigh Breest, quien acusó al director de "Crash" y guionista de "Million Dollar Baby" y "Casino Royal" de haber violado y abusado de ella en enero de 2013, cuando tenía 26 años.

Haggis, de 64 años, presentó ese mismo día una denuncia contra Breest y acusó a la agente de "reclamarle millones de dólares".