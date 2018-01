"Castigo" al proveedor de lencería de Isabel II

El fabricante de lencería de lujo Rigby & Peller ha perdido su orden real de proveedor oficial de la reina Isabel II, después de que una exempleada revelara detalles en un libro sobre las sesiones de pruebas de sujetadores de la soberana. Según la BBC, la retirada de la orden real llega tras la publicación de un libro titulado "Storm in a D-Cup" (Tormenta en una copa D) el año pasado por June Kenton, de 82 años, que se encargaba de las sesiones de pruebas de sujetadores de la reina. Kenton afirmó que no había "nada" en sus memorias que pudiera haber ofendido a la realeza. Pero la realeza no parece pensar lo mismo.