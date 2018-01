John Williams pondrá música al Episodio IX de "Star Wars"

John Williams cerrará el círculo y compondrá la banda sonora del Episodio IX de "Star Wars". El legendario compositor firmará así su novena colaboración con la saga galáctica, ya que sólo el spin-off "Rogue One" no contó con sus servicios. Ahora Williams ha confirmado una noticia que muchos ya esperaban: su música también estará en la cinta dirigida por J. J. Abrams. A sus 85 años, los únicos proyectos de "Star Wars" que no contaron con sus composiciones fueron la animada "The Clone Wars", cuya banda sonora fue obra de Kevin Kiner, y "Rogue One: Una historia de Star Wars", compuesta por Michael Giacchino.