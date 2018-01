"El Yoyas", al que acusan de maltrato, tiene que dejar Gran Canaria

El exconcursante de "Gran hermano" Carlos Navarro, más conocido como "El Yoyas", declaró ayer en los Juzgados de Telde (Las Palmas de Gran Canaria) tras ser acusado de violencia machista por su expareja, Fayna Bethencourt. La jueza lo ha dejado en libertad provisional, pero investigado por los delitos de coacciones en el ámbito familiar, maltrato, amenazas y vejaciones injustas. La fiscal ha solicitado la transformación de las diligencias urgentes en previas, al no mostrar el investigado su conformidad en el juicio rápido, informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Navarro tiene prohibido acercarse a su pareja y a sus hijos. Tampoco puede residir en Gran Canaria, según las medidas acordadas por el Juzgado de violencia sobre la mujer de Telde. En un primer momento, por error, Navarro fue llevado a Maspalomas, pero luego fue trasladado por la Guardia Civil a Telde, donde ha prestado declaración y ha negado los delitos que le atribuyen. Navarro y Bethencourt se conocieron en la segunda edición de "Gran hermano", de la que Navarro fue expulsado por su actitud violenta, hace ya 17 años. El apodo de "El Yoyas" le viene, precisamente, por su propensión a lanzar amenazas, como se evidenció en el reality que presentaba Mercedes Milá. La pareja tiene dos hijos en común y estaba separada.

Icono del cine francés, mundialmente conocida y a la vez "mujer libre", Catherine Deneuve nunca ha dudado en ir a contracorriente. La actriz, protagonista de filmes míticos como "Belle de jour" o "Tristana", ambas de Luis Buñuel, firmó junto a un centenar de mujeres una columna contra el retorno del "puritanismo" tras el "escándalo Weinstein", en la que se defendía la "libertad de importunar" de los hombres. Un texto que suscitó críticas en redes sociales y en diversos medios internacionales, desde "The New York Times" hasta el británico "The Guardian".

Por su trayectoria, Deneuve se ha convertido en la cara de este movimiento de reacción que considera que, a rebufo del "caso Weinstein", se ha desatado una auténtica "caza de brujas". "La violación es un crimen, pero tratar de seducir a alguien, incluso de forma persistente o despreocupada, no lo es, ni los hombres son un ataque machista", reza el comunicado. Pero esta posición no es algo que buscase Deneuve, de 74 años y que ha rechazado comentar la oleada de reacciones contra el escrito.

La polémica, en todo caso, no es ajena a la actriz. El año pasado, Deneuve ya levantó ampollas cuando salió en defensa del cineasta Roman Polanski, al asegurar que la palabra "violación" siempre le había parecido "excesiva" respecto a su inculpación por haber violado a una menor en 1977. La presunta víctima de Polanski, Samantha Geimer, que perdonó a su agresor, apoyó a la actriz en Twitter: "Estoy totalmente de acuerdo con Catherine Deneuve. Las mujeres necesitan igualdad, respeto y libertad sexual. Y eso lo obtenemos nosotras mismas (...) Sin pedir a otros que nos protejan".

Intervenciones como ésta de Deneuve es lo que para Eric Neuhoff, periodista especialista en cine, define a una "mujer libre" que "dice lo que piensa, lo que quiere". "La palabra libertad le pega completamente. Siempre eligió libremente, su vida, su carrera, sus combates, ya fuera firmando el manifiesto de las 343 (en favor del aborto en 1971) o apoyando a Polanski", agrega Alexandre Fache, autor de una biografía de la protagonista de "El último metro", a las órdenes de François Truffaut.

Deneuve ha militado en causas como la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos, presidió en 2004 una gala de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y en 2007 firmó una petición en apoyo a la entonces candidata a la Presidencia de Francia Segolène Royal, blanco de ataques sexistas durante la campaña electoral. Otras apariciones han sorprendido y divertido, como cuando salió en 2010 en la portada de una revista dirigida a los homosexuales junto a un joven modelo desnudo.

Pero Deneuve tampoco ha estado nunca muy presente en los medios, reforzando su imagen de diva distante. "No le gusta exponerse, pero cuando lo hace, es con franqueza", afirma Fache. Deneuve es "un carácter pleno, increíblemente organizado tras una apariencia frívola. Tiene ideas muy avanzadas, diría incluso anarquistas en todos los ámbitos, carrera, familia, amor...", aseguró de ella su padre, Maurice Dorléac, en 1964.