"El humor funciona como un lubricante que hace la vida un poco más llevadera"

Luis Piedrahita actúa hoy en el centro Niemeyer de Avilés a las 20.30 horas con su show "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas". El humorista gallego regresa a Asturias, después de haber triunfado en Madrid con un show, que define como un "arma de construcción" masiva. Considerado el mejor mago del mundo del año 2017 por la Academia de las artes mágicas de Hollywood, y uno de los más reputados comediantes de España, llega con un show que se centra en las pequeñas cosas, como los ascensores o las esponjas de baño, para tratar de armar un espectáculo que, según su descripción, "desactive el egoísmo".

- Después de tanto tiempo con el mismo show, ¿aún le quedan amígdalas para seguir?

-¡Todavía es un show muy joven! Tiene un año y medio. ¿Se refiere a si me canso de hacerlo? Imposible. Me encanta. 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' es el mejor show de humor que he hecho hasta ahora. Me gusta tanto que no pierdo ninguna representación. Voy a todas. No quiero ocultar que de este show se ha llegado a decir que es una de las obras más ingeniosas y poéticas del siglo XXI. Lo que sí quiero ocultar es que he sido yo el que lo ha dicho.

- Dice que el humor es un arma de construcción masiva, ¿considera que el humor debe estar presente incluso en las situaciones más dramáticas de la vida?

-El humor es una actitud en la vida. No soluciona los problemas, pero los hace soportables. Es una forma de mirar. Ayuda a relativizar y a ver los problemas con distancia. Funciona como un lubricante. Para eso sirve el humor, para evitar escozores innecesarios. Simplemente, hace la vida llevadera. Es de las pocas cosas que lo consigue.

- Usted tiene una destreza única para inventar palabras. Cuando ve la cúpula del Niemeyer, ¿qué palabra se sacaría de la chistera?

-A mi me gusta. Me hace mucha "iglusión" actuar ahí.

- Sabe que el Niemeyer está muy cerca de la ría de Avilés, y que en general en Asturias hay mucha humedad. Ahora que regresa al Principado, ¿ha tenido en cuenta esta eventualidad para su estiloso flequillo?

-Se trata de un flequillo gallego y ha conocido las climatologías más furiosas del planeta. Se portará bien, ya lo verás. Se sentirá como en casa, estoy seguro. Todos hemos oído eso de que "gallegos y asturianos, primos hermanos".

- Usted también domina la magia. Para sacar adelante un plan de remodelación de carreteras que lleva décadas enquistado, ¿cuántos conejos hay que sacar de la chistera?

-Podríamos sacar paciencia de la chistera. También podríamos sacar presupuestos infinitos. Hay quien prefiere no sacar nada de las chisteras y sacar a los políticos de sus cargos. Todo son opciones.

- Para reír, utilizamos unos 36 músculos a la vez. ¿Su espectáculo será una buena manera de adelgazar de los excesos de la Navidad?

-Por supuesto.

- ¿Cuántas veces ha estado en Avilés? ¿Recuerda alguna anécdota en concreto?

-He visitado Avilés varias veces. Me encanta Asturias. Conozco bien la zona gracias a mi amigo Rodrigo Sopeña. Rodrigo es un gran amigo y un gran guionista. Hemos trabajado mucho juntos y ha sido un colaborador imprescindible en la elaboración de esté espectáculo. ¡Ve como gallegos y asturianos somos primos hermanos!

- Su espectáculo ha sido un éxito allá por donde ha ido pero ya es veterano. ¿En qué otros proyectos se encuentra trabajando?

-Mi principal proyecto de futuro es seguir haciendo lo que hago, cada día un poquito mejor. Seguiré con este espectáculo un añito más. Seguiré también en La Ventana, en El Hormiguero, siempre haciendo magia y escribiendo humor. Intentando que mi magia sea cada vez más divertida y mi humor cada vez más mágico.