Mira Sorvino pide perdón por haber trabajado con Woody Allen

Mira Sorvino, la actriz que dio vida a Linda Ash en "Poderosa Afrodita" (1995), ha escrito una carta abierta a Dylan Farrow, hija de Woody Allen, en la que le pide perdón por haber trabajado con el cineasta neoyorquino. Así, Sorvino se suma a la lista de actores arrepentidos por rodar a las órdenes con Allen, como es el caso de Greta Gerwing y David Krumholtz. En su carta, la ganadora de un "Oscar" por la película "Poderosa Afrodita" confiesa que se siente "muy triste" por aceptar ese papel y pide perdón a Farrow por haber trabajado con él. "No me puedo imaginar cómo te has sentido todos estos años viendo cómo todos, incluyéndome a mí y a incontables personalidades de Hollywood, alababan una y otra vez a quien habías acusado por haberte hecho tanto daño cuando eras una niña", escribió la actriz en la carta en la que continúa diciendo: "Has dicho la verdad todo este tiempo y se me rompe el corazón por no haberte creído... Lo siento mucho".