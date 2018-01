Victoria Beckham destierra el mito de su ´odio´ a España

Victoria Beckham regresa a España de la mano de Vogue para desterrar de una vez por todas el mito de su 'odio' a España. Aunque hace unos años ya desmintió que hubiese dicho que nuestro país olía a ajo, Victoria ha querido ratificar que recuerda con amor sus años en Madrid: "Los años que pasamos en Madrid fueron increíbles"; y añade: "Me encantó España y lo pasé muy bien criando a mis hijos allí".



También, en esta entrevista Victoria habla del proceso de creación de su marca de moda: "Esta marca ha sido como mi quinto hijo. He trabajado mucho y, como cualquier madre trabajadora, he tratado de encontrar un equilibrio. Me implico mucho con mi empresa y cuento con un equipo estupendo. Aunque los niños y David siempre serán lo primero, tengo una profesión muy exigente".





Y es que muchos juzgaron su trabajo dentro del mundo de la moda antes de conocer realmente lo que valía: "y por estar casada con un futbolista. Por eso fue importante que el producto hablara por sí mismo. Y lo logró, desde el principio".Además,: "Sigo hablando con todas las Spice Girls y estoy muy orgullosa de lo que alcanzamos juntas. Me encanta la música de las Spice Girls y creo que siempre me gustará. A los niños y a David también les encanta".En cuanto a las críticas, la diseñadora ha aprendido a mirar hacia otro lado: "He crecido en público desde los 19 años, mis días de preocuparme por lo que la gente piense, han quedado atrás".