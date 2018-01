Javier Gutiérrez, triunfo "Feroz"

El asturiano Javier Gutiérrez fue ayer el triunfador absoluto en la entrega de los premios "Feroz" que concede la crítica especializada al ser galardonado como mejor actor por la serie "Vergüenza" y por la película "El autor". "Una maravilla", dijo un feliz Gutiérrez (Luanco, 1971) a LA NUEVA_ESPAÑA tras recibir el primer premio por una comedia que, dijo "es diferente y peculiar pero que ha funcionado". Memorable doblete. Además, la serie rodada en Asturias "La Zona" fue elegida la mejor serie dramática, y Emma Suárez, la mejor actriz de reparto por su trabajo en la misma.

En la alfombra roja muchas protagonistas escogieron el negro como color. Algunas porque, simplemente, les gustaba, pero si se interpretaba como una reivindicación con los abusos en la industria del cine, bien venido sea, como el traje de pantalón de Inma Cuesta firmado por Dsquared2; el Dolores Promesas de tirante fino y falda de tul transparente de Macarena García, diseñado por Dolores Promesas, que también se encargó del sencillo look de vestido palabra de honor y capa de tul y estrellas de terciopelo de Belén Cuesta; o el vestido de punto ajustado con aberturas de Berta Vázquez. Y otras con una clara intención de unirse a la campaña "Me too", como Belén Rueda, con un vestido de escote asimétrico; otra de las tendencias de la noche, y silueta sirena de Hannibal Laguna. O la actriz Alba Flores, con un traje de chaqueta larga intervenido por Ernesto Artillo, del movimiento "La mujer que llevo fuera".

Pero, es esta gala, la más femenina de la historia en la que solo mujeres se subieron al escenario para hacer entrega de los premios, también hubo espacio para demostrar con el color y el brillo el empoderamiento femenino. Fue el caso de la asturiana Paula Echevarría, una de las más aplaudidas de la cita con un espectacular Jorge Acuña de escote asimétrico y corte tipo capa lleno de plumas en rosa empolvado. También Macarena Gómez, espectacular con un dos piezas de Alicia Rueda, formado por un top de pedrería y falda de seda color aguamarina. Y las protagonistas de la serie "Las chicas del cable". Ana Polvorosa apostó por un ajustado diseño de paillettes multicolor y manga larga de Santos Costura; Nadia de Santiago por un vestido camisero de tul y plumas blanco roto de Teresa Helbig; y Ana Fernández por un vestido de escote pico vertiginoso, casi tanto como el de Maribel Verdú, espalda descubierta y una falda de tul transparente en "nude" firmado por Elisabetta Franchi. Además de los empolvados, que lucieron actrices como Alexandra Jiménez, de Isabel Basaldúa, o Patricia Montero, de Joao Rôlo; hubo sitio para el blanco, como el de Cayetana Guillén Cuervo, de Alicia Rueda Atelier. Malena Alerio escogió un diseño de falda plisada tricolor de Antonio García, Ana Castillo, una de las protagonistas de "La Llamada", un diseño de escote pico, volantes, estampado vegetal y una abertura sexy de Elie Saab; y Vanesa Romero un vestido en "black and White" y los hombros descubiertos firmado por la diseñadora Chiara Boni.