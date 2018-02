"Operación Triunfo" emite en Instagram

El fenómeno que ha desatado el renovado "Operación Triunfo" no parece tener fin, al menos en las redes sociales. Desde que el pasado lunes los concursantes volvieron a la vida real y recuperaron el control de perfiles todo ha sido un no parar de comentarios, tuits, fotos, "stories" y directos en Instagram. De repente, cuando ya se han apagado las cámaras del programa y ha terminado la emisión 24 horas, los fans han descubierto que, en realidad, esto acaba de empezar.

Amaia, la ganadora, es la que más ha sorprendido desde su salida. Tras meses sin subir apenas nada a las redes sociales, la navarra se ha aficionado a los directos de Instagram haciendo que el gotelé de las paredes de su habitación (en realidad la de su hermano) sea casi tan famoso como ella. Cada vez que se conecta los usuarios se cuentan por miles (ha llegado a superar los 60.000 espectadores en directo). Ver como se asusta de su propia sombra, manda besos a media España y contesta a cientos de preguntas durante casi una hora se ha convertido en una fase más del concurso.

La situación es casi idéntica en el caso de sus compañeros. Miriam, Ana Guerra, Aitana y Alfred no han dudado en emitir desde sus casa para dar las gracias, hablar con sus fans o contar lo que hacen en su día a día. Los concursantes saltan de unos directos a otros, se dejan comentarios entre ellos o participan de dos en dos en las emisiones para deleite de su fans. En Twitter, donde el programa sigue siendo "treding tópic", muchos usuarios ya han pedido que se ponga orden para que no coincidan las emisiones. No hay miedo a la sobredosis... A la espera de que TVE empiece a hacer programas con todo este material, la gala de despedida prevista para el martes ya ha desatado la furia de muchos fans. Que el tema "City of stars" pueda quedarse fuera y que Ana Guerra no vaya a cantar "La Bikina" está a punto de hacer saltar por los aires la paz entre los seguidores y los responsables del programa.

El lunes, TVE estrena su nuevo talent de moda "Maestros de la costura". Presentado por Raquel Sánchez Silva y con un jurado de lujo formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, el programa intentará heredar el éxito de "OT". Para evitarlo, Telecinco ha movido "Got Talent" al lunes para pasar a Bertín Osborne a los miércoles. ¿Funcionará?