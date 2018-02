"Sigo haciendo teatro y lo disfruto pese a que está en franca decadencia"

Pedro Casablanc interpreta este sábado en el teatro Jovellanos la obra "Yo, Feuerbach", sobre la vida de un actor en paro. El artista catalán, con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, ahonda en el delicado momento del sector, y muestra su desencanto por la situación de "decadencia" que vive el teatro.

- Representa a un actor maduro en decadencia, con grandes cualidades, pero con algún episodio oscuro en su pasado que le ha llevado a encontrarse sin trabajo. Por desgracia, lo del paro y el actor maduro es una situación que se repite hoy en día más de lo que debería?

-Lo del paro y la falta de trabajo es una lacra que se repite demasiado, que lo llevamos encima y que la estamos sufriendo de una manera implacable con la crisis. Estamos viviendo en un mundo demasiado injusto, el capitalismo nos hace a todos luchar unos contra otros por conseguir más dinero y más beneficios, y para eso pasamos por donde haga falta. Nos solidarizamos con causas que están muy lejos, como el Sahara o Siria, pero realmente no miramos a nuestro alrededor. Y en esa situación se encuentra Feuerbach, un tío culto y un actor muy importante para su tiempo. Ha estado desaparecido siete años, y cuando vuelve nadie le conoce en un mundo en el que lo digital le ha quitado del medio.

- ¿Qué es lo que más le gusta de la obra?

-Me gusta cómo la obra toma partido por la cultura o la filosofía en vez de la sociedad de lo inmediato. Y me gusta representar a un personaje que ha vivido cosas parecidas a las mías, con la referencia de que el teatro cada vez tiene menos reflexión, es más mediocre, y los que lo dirigen buscan antes por un despacho que por la sensibilidad artística.

- Va camino de las tres décadas en la profesión, tanto en teatro, cine como televisión. Una pregunta habitual, ¿se nota ya por fin la recuperación en el sector o sigue la crisis?

-Es un tema que me da un poco igual, porque ya hablaba de ello gente como Fernán Gómez, se decía que era un género que no interesa a mucha gente. Es verdad que soy muy mal espectador de teatro porque no me gusta lo que se ve. No soy mal compañero, porque voy a ver sus obras, pero es verdad que me trago muchas bazofias (ríe). Existe una crisis de cultura, formación e ideas. Todo lo que se tenía que contar en el teatro ya está contado, y es difícil encontrar nuevas vías de expresión. Aún así sigo haciendo teatro y lo disfruto pese a que está en franca decadencia.

- ¿Cómo consiguen mezclar cinismo, humor, fuerza y delicadeza en la obra?

-Todo eso viene escrito en la filosofía del personaje, que es cínico y sarcástico. Es un poco como yo. No le gusta la sociedad en la que vive. Interpreto a una persona muy cercana a mí en ideología.

- Le pega mucho el papel de "malo" en algunas de las series que ha hecho, como "Motivos personales" o "Mar de plástico". ¿Le gusta ese registro?

-Son los personajes que más me gustan, los que tienen algo que hacer y tramar. El bueno de las series está siempre como esperando, y el malo es el chacal o el tigre que va escondido para pegar el zarpazo en el momento más oportuno. La situación del malo en la sociedad es más de estar en la cuerda floja. Aunque en esta sociedad el malo cada vez tiene más posibilidades de salir a flote e incluso le hacen presidente del Gobierno.

- Con "Motivos personales" se inició uno de los modelos que más ahondan ahora en la ficción española, el de la historia de suspense, misterio, drama?

-Hay dos géneros muy definidos en la ficción española, por un lado la comedia, ya sea familiar, absurda o estereotipada. Y luego está la parte del drama, donde se incluye un thriller como "Motivos personales", que fuimos quizá los que inventamos este género para la televisión española, y desde entonces se ha visto en muchas ocasiones.

- Acaba de comenzar su aventura en la serie "Cuéntame". El último capítulo se le vio de forma fugaz interpretando a un recluso que acude de forma voluntaria a clases para sacar el título de EGB en la prisión.

-Es un personaje que tiene una vinculación importante con la familia Alcántara a través de Karina, la chica que es contratado para dar clases a unos reclusos, y se encuentra con este personaje, y se irá conociendo poco a poco esa relación, que será algo interesante.

- ¿En qué se encuentra ahora trabajando?

-Junto a "Cuéntame" estoy rodando la serie "El fútbol no es así", de Daniel Calparsoro, para la plataforma "Direct Tv", y que va sobre corrupción en el fútbol.