El conejo de Pence, héroe de dos libros

El conejo del vicepresidente estadounidense Mike Pence, conocido por sus posiciones homófobas, es el héroe de dos nuevos libros para niños: uno escrito por su hija y otro publicado por un humorista británico en el cual la mascota es homosexual. En realidad, el conejo blanco con manchas negras, llamado Marlon Bundo, ya era famoso gracias a su cuenta Instagram, que tiene hoy más de 25.200 seguidores. Pero todo cambió con la publicación el lunes de "A day in the life of the vicepresident", una obra para niños escrita por la hija mayor de Pence, Charlotte, de 24 años, e ilustrada por su esposa Karen Pence, que relata un día en la vida del vicepresidente a través de los ojos del conejo. Al enterarse de la publicación, el humorista británico John Oliver decidió publicar otro, en el que animal es homosexual y está enamorado de otro conejito.