Youtube sigue los pasos de Amazon y se mete en el negocio del cine

Youtube informó que está produciendo una película propia que será estrenada en cines, en un paso que sigue al innovador modelo de Amazon.

Dirigida por el iraní-estadounidense Maryam Keshavarz, el "thriller" cuenta también con Edie Falco ("Los Soprano") y Matt Bomer.

La prensa especializada considera que el paso de YouTube Red -el servicio streaming de Google- es un giro estratégico significativo. Entró en el negocio de la distribución de películas con la comedia de ciencia ficción "Lazer Team" en 2016, pero era un proyecto de bajo presupuesto con un elenco desconocido que fracasó en la taquilla. Netflix ha mostrado que poco le importa lo que se ha considerado como la "santidad" del cine en salas, enojando a algunos cineastas y generando iniciativas para que haya vetos en los festivales por estrenar sus películas en su plataforma al mismo tiempo que en cartelera. Amazon Studios, por su parte, se ha asociado con Bleecker Street, Lionsgate y otras compañías de entretenimiento para darle a sus películas originales una mayor ventana en el cine antes de su estreno on-line.

Fue David Bustamante quien cantó primero la noticia largamente esperada: el divorcio de la actriz asturiana Paula Echevarría era un hecho consumado. Mientras ella se alejaba del hburacán mediático cruzando el charco (que no pisándolo) para irse a México por motivos de trabajo, el cantante cántabro aparecía en el "¡Hola!" confirmando que la pareja había firmado la ruptura legal. El adiós oficial. El final de un romance que dio mucho que fotografiar antes, durante y después del mismo.

Pero Echevarría no se calló en América. Durante un acto promocional de una conocida marca de joyas, la actriz no escurrió el bulto y se refirió a Bustamante usando un término que, hasta ahora, nunca había salido de sus labios: "exmarido".

Concluyente. Revelador.

Sus palabras exactas fueron: "México es un país que me gusta por la relación que tenía anteriormente con mi exmarido David Bustamante, que ha venido mucho aquí. Siempre he tenido mucha relación con el país a distancia, pero siempre lo miro con mucho cariño". La pregunta era inocente (protocolaria: cómo la recibe el país azteca) pero la respuesta parecía pensada, y muy pensada, para convertirse en algo parecido a una réplica, o coda, a la entrevista en exclusiva que concedió su "ex" a la revista del corazón. Echevarría matizó que su relación con el cantante es buena y asegurando que en su próxima visita a México irá acompañada de su hija Daniella.

El comunicado de la pareja Echevarría y Bustamante hacía público el divorcio de "mutuo acuerdo y desde el cariño" destacandoque "habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio".

Mientras tanto, la relación entre Paula Echevarría y el futbolista Miguel Torres parece ir vie nto en popa, como demuestran las primeras imágenes publicadas de la pareja en un coche. "Miguel y yo tenemos una relación maravillosa y seria. El tiempo nos dará la razón", dijo al programa "Corazón TVE".