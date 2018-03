Alfonso Arús vuelve al ataque

Pese a que Alfonso Arús lleva muchos años alejado de la televisión nacional, su vuelta ha desencadenado una verdadera batalla encubierta entre los dos principales grupos privados de comunicación de nuestro país, Mediaset y Atresmedia. Pese a que algunos quisieron verle en TVE sustituyendo a su cuñado Javier Cárdenas, el periodista catalán ha anunciado su fichaje por La Sexta sólo unos días después de Mediaset hiciese público un duro comunicado dando por rotas las negociaciones.

En lo que todo el mundo entendió como un monumental cabreo de Paolo Vasile, la cadena cargó contra Arús para dejar clara la "no contratación". "Mediaset España da por finalizadas las negociaciones para la incorporación de Alfonso Arús, iniciadas en febrero pasado cuando él mismo se propuso a esta compañía como presentador. Se inició entonces una negociación para su posible incorporación, pero las pretensiones de la familia Arús han impedido que la negociación llegara a buen puerto", señaló la cadena en un tono poco amigable.

Una vez pasada la tormenta, lo importante será ver si el tipo de programa que hacía Arús en la en la cadena catalana 8TV funciona en La Sexta. Aunque los más jóvenes no lo recuerden, Arús (con pelo, eso sí) fue uno de los iconos televisivos de los 90. Programas como "Vídeos de Primera" en TVE o "Al ataque" en Antena 3 son difíciles de olvidar. Su personaje de Pepe Gafez, siempre vestido de amarillo y con unas enormes gafas, se ha convertido en una imagen icónica para toda una generación. El problema es que más allá de la nostalgia, es probable que el ruido mediático no sirva de nada y la cosa se quede en dos semanas de programa y cancelación al canto. Por ejemplos no será.

Como Telecinco aprieta pero no ahoga, las disputas en los despachos no afectan a su producto estrella, "Supervivientes". El público puede estar tranquilo, su ración de risa de los jueves sigue estando asegurada. Bueno de los jueves, los domingos y los martes, que la cosa funciona y hay que aprovechar el tirón. Esta semana, además de la expulsión de Melissa, hemos aprendido que la torre de Pisa está en Roma. El test de cultura general propuesto por el programa ha dejado en evidencia a algunos famosos, pero ha encumbrado a otros. La exactriz porno María Lapiedra ha querido hacer honor a una de las frases que más le repiten los platós y sin "ni un pelo de tonta" ha ganado la prueba semanal.

El ovetense Logan Sampedro, más conocido como el Tarzán de los Cayos Cochinos, se ha tenido que conformar esta semana con ser elegido en votación como el compañero ideal para irse a una isla desierta (sin Sofía, espero). Menos mal que el culebrón entre Chabelita y Alejandro Albalá en plató todavía deja algo de tiempo para ver a los concursantes caerse con estilo al barro. Con la broma, el programa consiguió hacer sombra a "Cuéntame" en su despedida de temporada y lidera tres días a la semana. A ver si Arús se ha equivocado de cadena...