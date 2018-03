Pitingo enamora en el Jovellanos

Salió Pitingo a escena y atizó con un palo clásico. "Las doce acaban de dar". Con este martinete a capella, famoso por la versión de Camarón, y del puro estilo flamenco se presentó en Gijón el artista onubense, que se ha hecho esperar desde su última visita. El teatro Jovellanos le recibió con un patio de butacas prácticamente lleno y un público generoso, que no dudó en acompañar al artista en los estribillos más conocidos. Tras arrancar los primeros aplausos llenando el escenario con su voz, cambió de registro y saltó al gospel. "His eye is on the sparrow". Y lo hizo de nuevo por su vis más clásica. Como si quisiera buscar en los orígenes de cada estilo. En esta canción, reconocible por la versión de la película "Sister act" y por la de Whitney Houston", el artista arropado por tres coristas muy gospel, lo que confirmó al público el mestizaje del que sería testigo.

Después de cantar "Compromiso", ya acompañado con el cajón y la guitarra saludo: "Buenas noches a todos y a todas, viva Gijón". Pitingo agradeció a la ciudad tan buena que ha tenido después de tanto tiempo y se manifestó "agradecido eternamente por darme de comer a mí y a mi familia". Por si no había quedado claro con las primeras selecciones de su repertorio, el artista justificó su peculiar estilo de mezcla entre el soul, el gospel y el flamenco porque "parten de la miseria y la necesidad y así surgen estos cantes, porque de la necesidad sale el arte y el ingenio" y dejó claro que los ha fusionado "con mucho respeto".

Pitingo siguió escarbando para alcanzar el alma de los presentes y lo hizo con un popurrí en el que fusionó varias bulerías incluyendo una particular versión del "Yesterday" de los Beatles. Fue entonces cuando se produjo una de las anécdotas más divertidas de la noche, que vino a demostrar la cercanía entre artista y espectadores. Una voz le gritó "guapo" desde el patio y de butacas y Pitingo entró al quite: "Gracioso, guapo lo era hace veinte años, ahora soy una mezcla entre Joselito y Arturo Fernández". Con este guiño el artista terminó de ganarse a los indecisos y cada intervención suya fue respondida con una ovación.

La noche siguió plácida, el ritmo sosegado de las "Soulerías", como él mismo denomina al mestizaje que realiza. Porque Pitingo se define como mestizo y fronterizo, apela a su condición de hijo de una gitana y un payo y a su nacimiento en Ayamonte a dos pasos de Portugal. El onubense describe como dos virtudes estas dos características que le han ayudado a tener amplitud de miras y a beber de todas las fuentes. Siempre, como no se cansa de repetir, con el máximo respeto. Anoche volvió a triunfar en Gijón, donde el público confía en que no haya una ausencia tan larga como la anterior.