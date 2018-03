Spielberg no quiere a las plataformas en los "Oscar"

Steven Spielberg no es partidario de que las películas de Netflix y otros servicios de streaming opten a los premios "Oscar". El prestigioso director, que lanzará el 29 de marzo en cines su próxima película, "Ready Player One", se une así a otros cineastas como Christopher Nolan que han expresado su disconformidad con el hecho de que la línea que separa cine y televisión sea cada vez más difusa. Spielberg habló con sinceridad sobre el tema en una entrevista concedida a ITV News, como parte de la promoción de su nueva película. Según el director estadounidense, el hecho de que una película de Netflix se estrene en cines durante una semana no significa que deba entrar en la carrera por las nominaciones.