"Esto es una etapa que pasará"

Al igual que ocurrió en todas las ciudades de España por donde pasa algo o alguien de "Operación triunfo" los seguidores de los cantantes del programa de TVE acuden veloces a encontrase con sus ídolos. Y la cantante Miriam Rodríguez, tercera clasificada, no es menos. Además, ella es una de las que dejó huella mientras estuvo en la academia y durante las galas. "Tengo muchas ganas de ver a los fans", dice esta cantautora para la que no son nuevos los escenarios, ya que antes de esta popularidad cantaba en bares y pequeños recintos. Además tiene también una faceta importante como actriz y no quiere que lo de cantar haga que abandone su faceta interpretativa.

-Conciertos, entrevistas, firmas de discos... ¿Se habría imaginado esto hace un año?

-No, a pesar de que era el sueño que llevaba buscando muchos años. Es una oportunidad única y sabemos que se trata de una etapa que pasará. Lo que hay que intentar es mantenerse y seguir formándonos para que nuestros sueños se cumplan. Yo lo conseguí tras muchos años de trabajo y constancia. Se me cerraron muchas puertas y creí que no iba a tener esta suerte, pero cuento con una familia que siempre me apoyó.

-Fue la tercera clasificada en "Operación triunfo", pero antes de entrar en la academia ya daba conciertos, ¿esa experiencia le ayuda a vivir con más calma este boom?

-Te aporta una base importante porque ya llevo muchos años cantando en bares ante treinta personas, en un montón de festivales... Al final llevo casi toda mi vida subida a un escenario. Lo digiero bien, lo relativizo, pero en ocasiones creo que esto no me está pasando a mí. Me siento muy afortunada por haber tenido tanta suerte.

-Pese a su apretadísima agenda saca tiempo también para trabajar con Paco Cebrián.

-Sí, esta semana está siendo un poco caos... Paco Cebrián es un muy buen productor, estoy componiendo mucho y a ver si dentro de poco puedo enseñar en lo que estoy trabajando.

-Una de las críticas que hubo hacia "OT" en sus ediciones anteriores fue que luego se impuso un estilo musical a los participantes que en ocasiones no encajaba con su perfil. ¿Cree que usted como cantautora podrá ser fiel a sí misma?

-Un artista tiene que tener muy claro por dónde quiere enfocar su carrera. Ya nos lo dijo Pablo López en la academia, que tenemos que hacer lo que queramos y que sea algo que nos llene. Cada uno de nosotros tiene que ser libre de subirse a un escenario y hacer lo que le gusta y yo como cantautora hago cosas que salen de mí, de dentro. La verdad es que nos están dejando hacer lo que nos gusta.

-Además de cantar y componer también es actriz. ¿Es una actriz que canta o una cantante que actúa?

-Siempre digo que mis dos facetas están equilibradas en la balanza. Me llenan las dos por igual, aunque es cierto que la interpretación llegó más tarde, ya cuando estaba en Bachillerato con el teatro, pero siempre quise estudiar Arte Dramático. Tengo más experiencia en el mundo de la música y me encantaría desarrollar una larga carrera como cantautora, pero no me gustaría dejar de lado mi faceta como actriz.