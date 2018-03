"Una de las funciones del arte es ponerles cara a los demonios"

Josele Santiago, cantante, guitarrista y líder de "Los Enemigos", está de gira de "Transilvania", su quinto álbum en solitario. Su particular voz, su forma de escribir, su manera de narrar historias eran el esqueleto de la veterana banda. Pero ha conseguido desligarse, crear una carrera en solitario gracias al acercamiento de su música al perfil de cantautor. Para ello también ha sido clave rodearse de gente más joven que aportara un nuevo punto de vista a sus canciones y su sonoridad.

-¿Está ya en forma luego de los problemas de espalda que le obligaron a aplazar e incluso suspender varios conciertos de la anterior gira?

-Sí. Éste es un disco muy esperado porque se ha aplazado por diversos motivos y uno de ellos fue ése: unas hernias discales que me han tenido fuera de combate. Estoy bastante recuperado, aunque sigo renqueante. Pero ya estoy en la carretera, que es lo que interesa.

-Es inevitable preguntar, ¿por qué ha elegido "Transilvania"? A uno le viene a la cabeza el castillo de Drácula, o cosas tétricas. ¿Tan mal ve el presente?

-Me cuadraba el nombre echando una ojeada a todas las letras seguidas, que es lo que suelo hacer cuando no tengo título. Miré a ver que se me repintaba en la cabeza. Y se me dibujó un paisaje muy parecido al que se describe en las novelas de vampiros. El castillo de los Cárpatos, el conde Drácula... Paisajes muy agrestes y escarpados en los que tiene mucha presencia el mal.

-Tiene una canción que habla de la pederastia. Por ser su quinto disco en solitario, ¿se siente más legitimado para hablar con letras de profundo calado?

-No tiene que ver conmigo o con cómo yo me sienta. Todo eso es secundario; lo que importan son las canciones. Simplemente lo que hago es buscarlas. Busco dónde puede haberse posado esa chispa que enciende una canción. A veces se detienen en un buzón de Correos y otras en un caso de pederastia escandaloso. Es una cuestión que casi se le escapa a uno. Una de las funciones del arte, pero digo funciones y no obligaciones, es ponerles nombre, ponerles cara a los demonios. Me interesan más las canciones que los artistas y las carreras.

-Le oí decir en otra ocasión que sus canciones salen de las grietas. ¿Uno no corre el riesgo de caer al abismo?

-Más peligroso es trabajar en un andamio. Pero cada canción es de su padre y de su madre, algunas tocan temas que no tienen tanta trascendencia. En este disco hay una presencia marcada del mal, que trato de compensar con sentido del humor.

-Sus letras están llenas de imágenes, como una película... Pienso en la canción "Un guardia civil".

-Prácticamente todas las canciones parten de una imagen, casi onírica. Uno no sabe muy bien de qué va al principio. Yo procuro trabajar con imágenes porque creo que así se cuentan muchas más cosas, por mi experiencia como oyente y amante de la música: las canciones que me llegan normalmente me entran con imágenes, también en la literatura.

-¿Compuso alguna de las canciones del disco en alguno de sus escenarios preferidos?

-Sí, claro. Muchas de estas canciones han nacido en Asturias, en Galicia, otras en Madrid, algunas en Barcelona.

-Sigue compaginándola con ensayos con "Los Enemigos". ¿Alguna revuelta enemiga a la vista?

-Yo sigo escribiendo como siempre, a ver si hacemos tres o cuatro 'bolos'. Y con ganas de rockear, a ver si decidimos algo para el verano... yo llevaré material, pero no sé qué va a salir de esa reunión que tengamos.

- Aún tienen cuerda para largo, ¿se ven como los "Rolling Stones"?

-Para largo no sé, pero por lo menos un par de años, sí.