Bustamante dice que fue él quien decidió romper con Paula Echevarría

Semana Santa de pasión para Paula Echevarría y de penitencia para David Bustamante: ella luce públicamente feliz; él, algo acongojado.

La actriz asturiana figura en la portada de "Hola" en unas fotografías de paseo con su novio, el futbolista Miguel Torres. Echevarría no oculta que está en un buen momento: sale guapa, sonriente y no evita darle la mano al atractivo deportista, no menos feliz y risueño. La pareja aparece en una foto chiquita, porque la grande es para el exmarido de ella, el no menos famoso David Bustamante, quien da la exclusiva a "Hola" de las primeras declaraciones sobre su divorcio. El cantante cántabro asegura que fue él quien decidió romper con Paula (el motivo se supone que viene en el reportaje en las páginas interiores), pero al mismo tiempo admite que no le va bien: "La soledad me mata, estar solo es terrible; no lo llevo bien". ¿Que por qué ha dado el paso ahora de abrir la boca? El artista asegura que se han dicho tantas "barbaridades" sobre lo suyo con Paula Echevarría que alguien tenía aclarar el asunto. La revista no puede evitar subir también a portada a la princesa Carlota de Mónaco, la estrella del reciente Baile de la Rosa y a punto de pasar por el altar con Dimitri Rassam.

Embarazadísima está Laura Matamoros, hija del televisivo Kiko, que posa en la portada de "Lecturas" enseñando su barriga al más puro estilo Demi Moore en "Vanity Fair" y su famosa y revolucionaria portada de los años 90. A estas alturas ya no llama la atención posar embarazada, pero la sobrina de la modelo Mar Flores aprovecha la ocasión y da muestras de que algo se le ha pegado de su tía. Con su tía, abuela y madre está en Málaga de procesiones Alejandra, la hija de Terelu Campos, quien acaba de cumplir 18 años. En "Lecturas" presenta a su joven novio Álvaro Cano.

La joven pareja llena el quiosco rosa porque figuran también en la portada de "Semana", quien apuesta por un romance (o sólo amistad) que dará mucho que hablar: el de Mario Casas y Blanca Suárez, que se fueron juntos a comer a Arévalo (Ávila). Los dos actores fueron sorprendidos a la mesa y posaron sin problema con el dueño del restaurante en una foto que rápidamente se ha difundido. Paz Padilla se lleva todo el protagonismo en una entrevista en la que, según "Semana", cuenta toda su trayectoria, desde sus humildes y duros inicios hasta el éxito y fortuna actuales.

Triplete de la hija de Terelu en el quiosco al aparecer también con su novio en la portada de "Diez Minutos", donde no falta tampoco Bustamante, en este caso con su hija Daniella con la que celebró su cumpleaños: 36 años acaba de cumplir. La Semana Santa ha vuelto a atraer a Antonio Banderas a Málaga, donde procesionó y homenajeó a su madre recientemente fallecida. La revista completa su carátula con Gustavo, el novio de María Lapiedra, quien aprovecha que ella está por el Caribe en "Supervivientes" para arreglar algunos, entre ellos, vender la casa de Valencia en la que veraneaba con su exmujer. El que tenga 150.000 euros se la puede quedar.