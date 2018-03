Logan, el "tarzán asturiano", parte algo más que cocos en la isla de Supervivientes 2018

Era uno de los rostros más desconocidos para el público pero Daniel Sampedro "Logan", ya se ha convertido en uno de los protagonistas de "Supervivientes". Y por algo más que por sus evidentes dotes para la supervivencia y el liderazgo. Porque Logan parte algo más que cocos en la isla: corazones y hasta puede que haya tenido algo que ver con la ruptura (aunque aún no lo sepa) de una pareja...



Desde que llegó al reality el asturiano se convirtió en el ojito derecho de Sofía Suescun, que no ocultó en ningún momento su atracción por el Míster y exfutbolista que jugó en categorías inferiores del Oviedo, un tonteo que ha acabado con la paciencia de la pareja de la ganadora de Gran Hermano 16. Ayer, Alejandro Albalá, ex de Chabelita Pantoja, anunciaba en directo que dejaba la relación que ambos iniciaban hace tres meses.





La gota que ha colmado el vaso de Albalá ha sido un vídeo de "Supervivientes" en el que su novia manteníaLa joven acudió al ´Lado Salvaje´ junto a Melissa y Saray para que esta última recibiera su ración diaria de arroz. Pese a que no podía hablar con los integrantes del grupo, Sofía se abalanzó a darle un beso al ´tarzán asturiano´.Éste le devolvió la muestra de cariño indicándole lo bien que olía., provocando una amplia sonrisa en el Míster. "Mi opinión es que vas a tener algo con él cuando salgáis de aquí. Me apuesto lo que quieras", afirmaba Melissa a Sofía. En ese momento, Logan se subía a un árbol para poder ver ´El Mirador´ desde su playa. "Mira dónde se sube, tía, para mirarte", le comentaba Saray. "Parece Romeo y Julieta", añadía Melissa. "Ay, ¡cómo lo quiero! Es que me lo como", sentenciaba, de nuevo, Sofía.ante las risas de complicidad de Suescun.Alejandro Albalá manifestó su hartazgó en plató y dijo "basta" a su incipiente relación con la ganadora de Gran Hermano 16.Pero, insistimos, el asturiano Logan está rompiendo algo más que cocos en la isla.es otra de las concursantes que aspira a ocupar un lugar en el corazón del "tarzán" del concurso y no dudó en confesar a sus compañeros su amor por el Míster.De hecho, la relación entre ambos ha despertado los celos de Sofía.Logan seguía la conversación contestándola cariñosamente: "No te puedo sustituir".La relación entre Logan y Sofía es seguida muy de cerca por"Cantaré en tu boda cuando te cases con Logan", ha asegurado Francisco. El tiempo dirá si el amor sobrevive ao si el "tarzán asturiano" se decanta por Romina o Sofía. O simplemente se queda rompiendo cocos... Algo improbable tal y como se vienen desarrollando los acontecimientos.