Paula Echevarría asiste a La Salve Marinera de Candás

Después de haber disfrutado ayer de una buena fabada y un café con amigas (se conoce que no hizo vigilia), Paula Echevarría sigue disfrutando estos días libres en compañía de lo suyos en Candás. Hoy ha asistido, entre las miradas de cientos de curiosos, al cántico de La Salve Marinera, que cada año se canta en Sábado Santo durante la procesión de la Virgen del Rosario, uno de los actos centrales de la Semana Santa de Candás durante el que se traslada a la Cofradía de Pescadores la imagen de la virgen.

Echevarría no lo esconde: está ilusionada ante el nuevo camino que ha tomado su vida, de mano de us actual pareja, el fubtolistra Miguel Torres, quien no ha podido disfrutar de vacaciones junto a su novia.

En compañía de su hija Daniella, llegó ayer a Candás para pasar unos días en familia y ya ha tenido tiempo de reunirse con su grupo de amigas y de comer algunos de los platos típicos de Asturias y de estas fechas: una fabada hecha por su madre y de postre, torrijas.