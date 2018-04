El "Tarzán asturiano" ya tiene a su Jane

Logan y Sofía están cada vez más cerca y ya no esconden sus sentimientos. El modelo asturiano ha querido sorprender a Sofía con un romántico gesto: ha dibujado con piedras un corazón que contenía su inicial en el interior. "Yo me voy a volver loca, me dan ganas de saltar esta valla y comérmelo a besos. Me da miedo de lo que pueda pasar. Esto me ha hecho mucha ilusión, esto o me lo había hecho nadie", aseguraba Sofía embobada con el gesto.





No es ningún tipo de secreto que ambos concursantes de 'Supervivientes 2018' están cada vez más unidos. Al estar en playas diferentes, Sofía y Logan siempre suelen verse en el límite de ambos lugares. Ahí se cogen la mano, se hacen sonreír y se apoyan mutuamente. Pero, lejos de que todo quede ahí, ha habido un momento concreto en el que el acercamiento llevó al esperado beso., la pareja de Sofía hasta su llegada a la isla reaccionaba así desde plató: "24 horas le queda a este rollo, para ser feliz ya del todo, para que tenga vía libre y Logan haga lo que quiera con ella", contestaba en relación a su viaje a Honduras para comunicarle su decisión a Sofía. "Antes estaba dolido, pero ya veo, veo y veo cosas, y ya me da todo igual. Lo que más me ha dolido es que me haya negado.