La bufanda del Real Oviedo: amuleto de Logan Sampedro

Daniel "Logan" Sampedro aterrizó en Honduras con un objeto personal muy especial. Su bufanda del Real Oviedo le ha acompañado en cada una de las citas importantes de la isla. El "Tarzán asturiano" es un gran aficionado al fútbol y debutó con 15 años en el equipo azul, donde fue jugador de las categorías inferiores del club. Sampedro llegó a disputar partidos amistosos con el primer equipo durante la temporada 2011/2012 cuando jugaba en el filial.



Anudada en la cabeza a modo de turbante, como complemento del bañador, colocada en la cintura, o coomo improvisada bandera en el campamento de su equipo, la bufanda del Oviedo ha llamado la atención del presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que en una de las galas interrogó a Logan sobre la procedencia de su llamativo accesorio.





Pero la bufanda del Oviedo no trajo suerte al "Tarzán asturiano" en la última edición de la gala.la historia de amor se truncaba tras unos comentarios en los que la ganadora de Gran Hermano acusaba a Logan de acercarse a ella de forma interesada para "tratar de engañarla". "No tuve padre y ese vacío provoca que siempre me acerque a los que me ofrecen muestras de cariño". Sus palabras llegaban instantes antes de reencontrase con su ex, Alejandro Álbalá, que pasará los próximos días en los Cayos Cochinos como visitante del futuro.No fue una noche fácil para Logan, el asturiano tuvo queque provocó la expulsión disciplinaria de la diseñadora de los 'Gipsy Kings'.Ahora el, otra de las candidatas a acompañar a Mister Global España hasta la final del concurso.