Sofía, la reina de Instagram

Amor DOMÍNGUEZ

De Naty Abascal a Nuria Roca, pasando por Rosario Domecq, Carla Goyanes, Vicky Martín Berrocal, Toñi Moreno o Jon Kortajerena. Varios rostros conocidos han decidido tomar partido en el enfrentamiento "Real".

Las redes arden entre los partidarios de doña Sofía y de doña Letizia pero en Instagram gana la reina emérita. Una de las primeras en posicionarse fue Naty Abascal, la estilista y musa de Valentino colgó una foto de la reina Sofía acompañada de una frase que apunta directamente a la esposa de Felipe VI. "Doña Sofía siempre será nuestra Reina!!! Dios salve a la Reina Sofía!!! El oficio no siempre se aprende". Un mensaje que acumula casi 30.000 "me gusta" y 2.700 comentarios.

Rosario Domecq, mujer del torero Julián López "El Juli", no menciona a doña Letizia pero deja claro de qué lado está con una imagen de la reina Sofía junto a la madre Teresa de Calcuta. "S.M. la reina Doña Sofía gran ejemplo a seguir y orgullosa de nuestra reina emérita". Carla Goyanes, hija de Carlos Goyanes y Cari Lapique, se ha expresado largo y tendido sobre el asunto: "Cuando veo ésto, es cuando solo pido que NO me toque una nuera así", escribe la empresaria.

La televisiva Toñi Moreno ha publicado una foto suya junto a la monarca en la que no hay ningún texto pero sí una clara intención, la misma que expresa el estilista Josie en su cuenta: "Si me diera un beso no me ducharía en un mes". El modelo Jon Kortajerena ha confesado su deseo de "conocer a Letizia" para que le cuente por qué no tiene una relación fluida con su suegra. La presentadora Nuria Roca ha echado mano de la ironía para plantear su opinión sobre la polémica: "De todos es sabido el daño que hace una instantánea con tu abuela... Ojalá yo me hubiera podido hacer un simple selfie con la mía!!!" La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha publicado la instantánea de la reina emérita y las infantas en la catedral de Palma acompañada del mensaje: "Esta es la fotografía que no querías??? Pues hala! Que rule", un mensaje que ha sido compartido por otros internautas.