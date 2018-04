Logan, el "tarzán asturiano" de Supervivientes, empieza la reconquista de Sofía

La "Operación Reconquista" ha arrancado en Honduras, el "tarzán asturiano" ha reaccionado al rechazo de Sofía Suescun asegurando que no está dispuesto a tirar la toalla: "Lo he hecho todo bien y me han dado calabazas pero Logan no se rinde", ha confesado a sus compañeros.



Pero recuperar el corazón de la ganadora de GH 16 no va a ser tarea fácil porque la relación que ambos comenzaban al poco de aterrizar en el concurso ha acabado como el rosario de la aurora. "Logan es un falso y un interesado", asegura la ex de Alejandro Albalá. Ella ha olvidado las palabras en las que aseguraba que se casaría con él, con Francisco cantando el "Ave María", si no tuviera pareja fuera.





?? Logan reacciona al rechazo de Sofía Suescun: "No me rindo, la voy a reconquistar" > https://t.co/YvvsXcA9PA pic.twitter.com/VkwJRTZJat — Supervivientes (@Supervivientes) 9 de abril de 2018

De momento Logan sigue aferrado a su bufanda del Real Oviedo y ha econtrado en el maestro Joao, enemigo de Sofía, su gran apoyo en la isla.Tampoco son buenos momentos para ex de Alejandro Albalá.y Sofía reaccionaba entre lágrimas a su marcha. Tras el abandono de varios concursantes parece que el amor también esquiva los Cayos Cochinos.