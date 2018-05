Contraprograma, que algo queda

Telecinco quería jugar bien sus cartas en la semana en la que Antena 3 estrenaba por fin "La catedral del mar", una de las series más esperadas de la temporada, pero la cosa no salió del todo bien. El miedo a que la ficción barriese a "Factor X" en la noche de los miércoles obligó a la cadena a improvisar. Movió el talent musical a la noche de los viernes y se sacó de la manga una emisión extra de "Supervivientes" para intentar contrarrestar.

Con el reality arrasando martes, jueves y domingo, tuvieron la genial ideal de estirar el chicle también al miércoles, pero el experimento no funcionó. "Supervivientes" no pudo con "La catedral del mar". La serie serie basada en el best-seller homónimo de Ildefonso Falcones consiguió un 22,8% de share y cerca de cuatro millones de espectadores, casi cinco puntos por encima del reality de Telecinco. En las redes, muchos se mostraron encantados con la adaptación pese a las quejas por el horario al empezar casi a las once de la noche.

La estrategia hizo que "Supervivientes" cosechase su primera derrota en esta edición, pero la tristeza no duró mucho. Al día siguiente, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez recuperó su trono y superó el 30% de share con la expulsión de Francisco, el reencuentro entre Romina Malaespina y Saray Montoya en plató y la llegada de Alejandro Albalá a la isla (otra vez), ahora como fantasma del futuro. La cadena ha encontrado en Sofía Suescun y sus líos amorosos un auténtico filón con capacidad para alargar el programa indefinidamente.

Otra de las decisiones sorpresa de Telecinco fue el estreno el lunes, tras meses en un cajón, de "La verdad". La serie, protagoniada por Lydia Bosch, Elena Rivero y J on Kortajarena, ya había formado parte de otra de las maniobras de contraprogramación de la cadena, que llegó a cancelar el estreno tras jugar al ratón y el gato con Antena 3 durante días el pasado febrero. A pesar de la poca promoción, consiguió liderar la noche.

Televisión Española también aprovechó el lío de esta semana para anunciar que "Masterchef" pasa del domingo al lunes. La cadena pública ve más asequible enfrentarse a la nueva serie de Telecinco que seguir sufriendo a la sombra del debate de "Supervivientes". El concurso culinario no ha conseguido pasar del 15% de share esta temporada. Unos datos que, por ahora, no son suficientes para la cadena.

Otra de las posibles víctimas de los cambios de parrilla pueder ser "La noche de Rober". Desde su estreno, hace tres semanas, la audiencia no ha hecho más que bajar en la noche de los viernes en Antena 3. El salto a la televisión nacional del gallego Roberto Vilar no está rindiendo como se esperaba. El programa de humor no conseguía llegar a los dos dígitos de share ni antes de competir contra "Factor X". Mucho me temo que, en su caso, el futuro tiene más pinta de cancelación que de contraprogramación.