Carmen Osorio, embarazada de nuevo tras perder a su anterior bebé

Si ya hizo gala de valentía cuando se atrevió a contar la historia de la pérdida de su anterior bebé (no podía fallar a su vocación comunicativa), Carmen Osorio, la popular mamá bloguera de Gijón, ha demostrado lo difícil que es derrumbar a una mujer y ha anunciado que vuelve a estar embarazada. Y no es el único "nacimiento" a la vista: en septiembre llegará su primer libro, "Mamá sin dramas".

Aunque no exentos de temores por la última y dura experiencia, cuando perdió su bebé de forma prematura un día antes de dar a luz, Carmen Osorio y su marido, José María Moreno, afrontan este nuevo embarazo buscando el optimismo. "Estamos con mucho miedo pero tenemos que pensar que saldrá bien todo", confiesa la mamá bloguera gijonesa. Así, Alfonso, Rafael y Gabriel tendrán un nuevo hermano, o hermana, como la que desgraciadamente falleció justo antes de nacer y que generó una gran oleada de solidaridad y apoyo hacia Carmen Osorio. No en vano, ella tuvo la valentía de contar una historia con la que se identificaron miles de mujeres que sufrieron situaciones parecidas en silencio y en su intimidad. Ahora, la responsable de "No soy una drama mamá" está recibiendo muchos mensajes de felicitación, tanto públicamente como en privado, a través de las redes sociales, donde cada vez suma más seguidores.